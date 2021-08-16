Древняя родня. Ученые нашли ближайших родственников денисовцев

Ими оказалась филиппинская этническая группа, уровень денисовского происхождения которой выше 46%.

Загадочные денисовцы были официально идентифицированы лишь около 10 лет назад, когда кость одного пальца, найденная в сибирской пещере, позволила ученым узнать о существовании древнего вида архаичных гоминин, которых исследователи никогда раньше не видели, пишет Science Alert.

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Однако на самом деле мы с ними уже пересекались, но это было так давно, что мы совсем забыли о них. Но даже это в некотором роде спорно. Все эти разновидности гоминин имели тенденцию к скрещиванию друг с другом, поэтому, в некотором роде, древние люди все еще живут в нашей современной человеческой ДНК.

Новое исследование ученых показывает, где сегодня можно наиболее четко определить этот генетический отличительный признак. По данным исследования, проведенного под руководством Максимилиана Ларена из Уппсальского университета, филиппинская этническая группа под названием люди аэта магбукон имеет самый высокий уровень денисовских предков в современном мире.

"Вместе с недавно описанным H. luzonensis мы предполагаем, что существовало несколько древних видов, населявших Филиппины до появления современных людей, и что эти группы могли быть генетически связаны. В целом, наши результаты раскрывают сложную переплетенную историю современных и древних людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где различные популяции денисовцев по-разному смешивались с прибывающими австралийцами в разных местах и в разные моменты времени", — объясняют исследователи.

Согласно результатам анализа, основанного на сравнении около 2,3 миллиона генотипов из 118 этнических групп на Филиппинах, уровень денисовского происхождения аэта магбукон примерно на 30-40 % выше, чем у папуасов.

Это так, даже несмотря на то, что коренное население Филиппин позже "разбавили" свой генофонд денисовской генетикой с более поздней примесью восточноазиатской родословной, которые содержат меньшее количество денисовской ДНК. Если учесть этот эффект разбавления, то уровень денисовского происхождения аэта магбукон на 46 % выше, чем у австралийцев и папуасов.

Однако даже без этого факта, данные свидетельствуют о том, что аэта магбукон меньше смешивался с более поздними мигрантами, чем другие группы филиппинских народов.

"Некоторые группы, такие как аэта магбукон лишь немного скрещивались с людьми, которые позже мигрировали на острова. Именно поэтому они и сохранили большую часть своих денисовских генов и имеют самый высокий уровень этих генов в мире", — заключил генетик Маттиас Якобссон из Упсальского университета.