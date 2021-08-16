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Давня рідня. Вчені знайшли найближчих родичів денисівців

Юлія Чайка
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аета магбукон, люди, дерева, фото
Філіппінська етнічна група аета магбукон.

Ними виявилася філіппінська етнічна група, рівень денисівського походження якої вище 46%.

Загадкові денисівці були офіційно ідентифіковані лише близько 10 років тому, коли кістка одного пальця, знайдена в сибірській печері, дозволила вченим дізнатися про існування стародавнього виду архаїчних гомінін, яких дослідники ніколи раніше не бачили, пише Science Alert.

Однак насправді ми з ними вже перетиналися, але це було так давно, що ми зовсім забули про них. Але навіть це в деякому роді спірно. Всі ці різновиди гомінін мали тенденцію до схрещування один із одним, тому, в деякому роді, стародавні люди все ще живуть у нашій сучасній людській ДНК.

Нове дослідження вчених показує, де сьогодні можна найчіткіше визначити цю генетичну відмітну ознаку. За даними дослідження, проведеного під керівництвом Максиміліана Ларена з Уппсальского університету, філіппінська етнічна група під назвою люди аета магбукон має найвищий рівень денисівських предків у сучасному світі.

"Разом із недавно описаним H. luzonensis ми припускаємо, що існувало кілька стародавніх видів, що населяли Філіппіни до появи сучасних людей і що ці групи могли бути генетично пов'язані. В цілому, наші результати розкривають складну переплетену історію сучасних і стародавніх людей в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де різні популяції денисівців по-різному змішувалися з прибулими австралійцями в різних місцях і в різні моменти часу", — пояснюють дослідники.

Згідно з результатами аналізу, заснованого на порівнянні близько 2,3 мільйона генотипів із 118 етнічних груп на Філіппінах, рівень денисівського походження аета магбукон приблизно на 30-40% вище, ніж у папуасів.

Це так, навіть не дивлячись на те, що корінне населення Філіппін пізніше "розбавили" свій генофонд денисівською генетикою з більш пізньою домішкою східноазійського родоводу, які містять меншу кількість денисівської ДНК. Якщо врахувати цей ефект розбавлення, то рівень депнисівського походження аета магбукон на 46% вищий, ніж у австралійців і папуасів.

Однак навіть без цього факту дані свідчать про те, що аета магбукон менше змішувався з пізнішими мігрантами, ніж інші групи філіппінських народів.

"Деякі групи, такі як аета магбукон, лише трохи схрещувалися з людьми, які пізніше мігрували на острови. Саме тому вони й зберегли більшу частину своїх денисівських генів і мають найвищий рівень цих генів у світі", — підсумував генетик Маттіас Якобссон із Упсальского університету.