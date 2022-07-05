Вчені розповіли, що відбувається із зубами після смерті людини

Як зазначають дослідники, витривалість зубів може бути близька до безсмертя, адже деякі з них здатні зберігатися щонайменше десятки тисяч років.

Людські зуби досить вимогливі в догляді. Люди приречені на тиранію стоматології, панування зубної щітки та болісний ритуал зубної нитки. А іноді нашим зубам іноді потрібні ще й брекети, пломби, вініри та інше, пише The Grunge.

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Але, що з ними відбувається, коли людина вмирає? Як зазначають вчені, тоді як решта людського тіла розкладається, зуби залишаються міцними і цілими, а все тому, що з якоїсь еволюційної причини вони не складаються з біорозкладної кістки.

Зуби не піддаються біологічному розкладу, тому бактерії, що є в них до смерті людини, не виживають без господаря, а помирають разом з самим тілом.

Однак зубна емаль — міцне глянцеве покриття, яке захищає зуби і допомагає жувати, не руйнуючи зуби, як крейду, все ж таки може розкладатися.

Як довго зуби можуть зберігатись?

За словами експертів, після 100 років розкладання тіла зуби можуть бути єдиним, що залишиться від фізичної форми, яку ви коли-небудь зберегли у світі.

Щобільше, як наголошують деякі фахівці, витривалість зубів може бути навіть ближчою до безсмертя. Адже деякі з них здатні зберігатися щонайменше десятки тисяч років.

Для археологів це надзвичайно хороша новина. Адже за допомогою вцілілих зубів вони можуть вивчати та дізнаватися про харчування наших предків, а також отримувати іншу важливу інформацію. З цієї причини зуби використовуються для опізнання тіла.

Нагадаємо, що раніше у травні цього року дослідники вперше виявили в Лаосі в печері Tam Ngu Hao 2 зуб денисівця віком від 164 000 до 131 000 років. Скам'янілий моляр належав дівчинці, яка померла у віці від 35 до 85 років.