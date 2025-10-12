Ученые, возможно, расшифровали таинственный язык затерянного города в Мексике (фото)

Исследователи сделали первые шаги к разгадке археологической тайны, связанной с древним городом Теотиуакан. До сих пор язык, на котором говорили в Теотиуакане, был неизвестен.

Related video

На руинах древнего города Теотиуакан, который существовал 2000 лет назад недалеко от столицы Мексики Мехико, сохранились фрески, которые, по мнению ученых, представляют собой настоящую систему письма. Несмотря на то, что в древнем городе жило более 100 000 человек, о том, кем были эти люди известно очень мало. Ученые считают, что они расшифровали древний язык, на котором говорили в Теотиуакана, и это первый шаг к разгадке важной археологической тайны, связанной с этим городом. Исследование опубликовано в журнале Current Anthropology, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сегодня руины древнего города Теотиуакан в Мексике пользуются популярностью у туристов и археологов, но 2000 лет назад здесь проживало более 125 000 человек. Но изучение руин этого города не дало много информации для понимания того, кто когда-то там жил.

Но благодаря авторам нового исследования ситуация, возможно, кардинально изменилась. Ученые считают, что символы на красочных фресках и артефактах Теотиуакана могут быть не просто красивыми картинками. Они могут представлять собой систему письма. В частности, это может быть ранняя форма юто-ацтекского языка, который в конечном итоге дал начало языку ацтеков.

По словам ученых, если они верно расшифровали древнюю систему письма, то это может иметь значение для всего понимания мезоамериканских культур и, конечно же, указать на разгадку тайны, окружающей жителей Теотиуакана.

Этот город был основан примерно в 100 году до нашей эры и на протяжении около 700 лет был крупным культурным центром в древней Мезоамерике. Ученые говорят, что на территории Мексики жило много археологических культур, но определить точно, представители каких культу жили в Теотиуакане сложно. Также неизвестно, на каком языке говорили эти люди и с какими более поздними культурами они были связаны.

Примеры логограмм, составляющих письменность Теотиуакана Фото: popularmechanics.com

Древние жители Теотиуакана оставили после себя ряд знаков, в основном в виде фресок и расписной керамики. Годами исследователи спорили о том, являются ли эти знаки письменностью.

Теперь исследование ученых показывает, что надписи на руинах Теотиуакана на самом деле являются записью языка, являющегося языковым предком языков кора и уичоли, а также ацтекского языка науатль. Ученые считают, что язык Теотиуакана – это юто-ацтекский язык.

До сих пор считалось, что ацтеки мигрировали в Центральную Мексику после упадка Теотиуакана. Но ученые указывают на языковую связь между Теотиуаканом и ацтеками, что может указывать на то, что народы, говорящие на языке науатль, прибыли в этот регион гораздо раньше и являются прямыми потомками жителей Теотиуакана.

Чтобы выявить лингвистические сходства между языком Теотиуакана и другими мезоамериканскими языками, ученым пришлось реконструировать гораздо более раннюю версию науатля.

Письменность Теотиуакана представляет собой смесь логограмм, например, изображение койота напрямую переводится как "койот" и ребусов, где звуки, обозначающие предметы, должны быть объединены для образования слова. Чтобы расшифровать язык, по словам ученых, им нужно было узнать, как звучали слова 2000 лет назад, что потребовало одновременной реконструкции науатля и языка Теотиуакана.

По словам ученых, отсутствие большего количества текстов ограничивает исследования. Но работа будет продолжена, что позволит, возможно, наконец-то раскрыть тайну древнего мезоамериканского города.

Как уже писал Фокус, ранее ученые считали, что крохотные бороздки на зубах неандертальцев могли появиться в результате чистки зубов палочками или "первыми в мире зубочистками". Но новое исследование показывает, что это на самом деле вовсе не так.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли причину того, что женские особи млекопитающих живут дольше.