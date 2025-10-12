Почему женские особи млекопитающих живут дольше: ученые нашли причину

Ученые давно подозревали, что хромосомные особенности могут лежать в основе различий в продолжительности жизни самцов и самок млекопитающих, и новое исследование подтверждает эту теорию.

Во всем мире женщины живут дольше мужчин в среднем примерно на 5,4 года. Различия в продолжительности жизни между разными полами распространены и среди других млекопитающих. Ученые раскрыли эволюционные корни этого феномена, изучив половые различия в продолжительности жизни млекопитающих и птиц. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет ScienceAlert.

У млекопитающих самки имеют две X-хромосомы, в то время как самцы — только одну X-хромосому и одну Y-хоромосому. Таким образом, самцы млекопитающих являются гетерогаметными, то есть имеют две разные хромосомы. А самки являются гомогаметными. У птиц самки являются гетерогаметным полом: у них одна Z-хромосома и одна W-хромосома, а у самцов — две Z-хромосомы.

Ученые давно подозревали, что хромосомные особенности могут лежать в основе различий в продолжительности жизни самцов и самок млекопитающих, и новое исследование подтверждает эту теорию.

Исследователи проанализировала продолжительность жизни взрослых особей в зоопарках для более чем 1170 видов млекопитающих и птиц.

У 72% видов млекопитающих самки жили примерно на 12% дольше самцов. Но у 68% видов птиц самцы жили дольше самок примерно на 5%.

Ученые также изучили данные о 110 видах, живущих в дикой природе и была обнаружена похожая закономерность, хотя и более выраженная. В дикой природе самки млекопитающих живут примерно в 1,5 раза дольше самцов, а самцы птиц живут в 5 раз дольше самок.

Неудивительно, что продолжительность жизни диких животных различалась сильнее, ведь они не имеют контролируемого рациона и круглосуточного ветеринарного ухода.

Ученые пришли к выводу, что половые хромосомы, по крайней мере, частично ответственны за более короткую продолжительность жизни некоторых гетерогаметных полов. Но это характерно не для всех видов. У многих хищных птиц самки живут дольше самцов.

Исследование предполагает, что продолжительность жизни взрослых особей, вероятно, зависит от сочетания экологических и генетических факторов. Например, среди не моногамных млекопитающих самцы, как правило, умирают раньше самок из-за большей конкуренции и более высокого риска смерти.

В то же время, многие птицы являются моногамными, и самцы могут жить дольше, отчасти из-за меньшей конкуренции. У моногамных видов самцы и самки, как правило, имеют большее сходство в продолжительности жизни, в то время как у полигамных видов самцы, как правило, живут меньше, а самки — дольше.

Ученые также обнаружили, что родитель, участвующий в воспитании потомства, как правило, живет дольше. Например, самки приматов заботятся о своих детенышах до достижения ими половой зрелости, поэтому их продолжительность жизни важна для выживания следующего поколения.

Эти результаты свидетельствуют о том, что продолжительность жизни взрослых особей является результатом сложного взаимодействия поведения животных и генетики, говорят ученые.

