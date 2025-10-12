Какая мышца в теле человека является самой сильной: ответ ученых может удивить

На звание самой сильной могут претендовать несколько мышц в человеческом теле, в зависимости от того, как вы измеряете силу.

Related video

Во время еды ваши челюстные мышцы сокращаются, что позволяет пережевывать пищу. Когда вы поднимаетесь по лестнице, большая ягодичная мышца толкает ваше тело вверх, преодолевая силу тяжести. В то же время, сердце равномерно бьется, непрерывно перекачивая кровь. Каждая из этих мышц, как и все остальные мышцы в теле человека, играет важную роль. Но какая мышца самая сильная? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сара Джиллиленд из Медицинской школы Университета Тафтса (США) говорит, что однозначного ответа на вопрос о том, какая мышца в теле человека является самой сильно, нет. Все зависит от того, как определять силу.

По словам Джиллиленд, ответ на этот вопрос зависит от того, рассматриваем ли мы общий крутящий момент или вырабатываемую силу, или вырабатываемую силу на массу/объем мышцы. Крупная мышца может считаться самой сильной, если мерой является общая развиваемая сила, но меньшая мышца может быть также самой сильной, если сила оценивается относительно ее размера и эффективности.

Американский физиолог Доминик Д’Агостино говорит, что ученые обычно определяют мышечную силу как максимальную силу, которую может развить мышца или группа мышц. На практике ее можно измерить по максимальному весу, который человек может поднять за раз, или по пиковой силе или крутящему моменту, зафиксированному динамометром в лаборатории. Но иногда ученые также оценивают выносливость, то есть насколько хорошо мышца сопротивляется усталости при длительной активности.

Самая сильная мышца в теле человека

В итоге, если речь идет об абсолютной силе, то большая ягодичная мышца, считается самой сильной в теле человека. Это самая большая мышца по массе в теле человека, и она отвечает за выпрямление ног, стабилизацию таза и поддержание вертикального положения тела. Эта мышца создает достаточный крутящий момент, чтобы поднимать все тело, и обеспечивает выполнение таких движений, как вставание со стула, подъем по лестнице и бег.

Другие сильные мышцы в теле человека

Четырехглавая мышца бедра, группа из четырех мышц на передней стороне бедра, которые отвечают за разгибание ноги в коленном суставе, также претендует на звание самой сильной мышцы с точки зрения крутящего момента, говорят ученые. Но четырехглавая мышца бедра работает как группа мышц, а потому сложно определить силу каждой мышцы отдельно.

Камбаловидная мышца еще один претендент на самую высокую выработку силы. Эта широкая мышца расположена под икроножной мышцей и отвечает за сгибание стопы и ее стабилизацию в положении стоя.

Эти две мышцы играют важную роль во время таких движений, как стояние, бег или прыжки, а потому являются одними из самых сильных мышц в теле человека.

Но самой сильной относительно вырабатываемой силы на массу/объем является жевательная мышца, расположенная в челюсти, говорят ученые. Она небольшая, но создает невероятно большой крутящий момент для своего размера.

Самые выносливые мышцы в теле человека

С точки зрения сопротивления усталости и выполнения работы на протяжении всей жизни, сердце, которое сокращается непрерывно, около 100 000 раз в день, перекачивая примерно 9500 литров крови ежедневно, обладает исключительной выносливостью.

Язык также также является очень выносливым. Он перемешивает пищу, формирует речь и проталкивает слюну в горло даже во время сна. Глазные мышцы также находятся в постоянном движении, совершая до 10 000 движений всего за час чтения.

Фокус уже писал о том, сколько человек на самом деле питается правильно для здоровья людей и планеты.

Также Фокус писал о том, что житель Швеции обнаружил уникальный клад ХІІ века. Мужчина копал червей для рыбалки возле своего дома недалеко от Стокгольма и обнаружил огромное сокровище. Он нашел клад, насчитывающий до 20 000 серебряных монет.