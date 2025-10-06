Ничтожно мало: сколько человек на самом деле питается правильно для здоровья людей и планеты

Более здоровое питание может преобразовать продовольственную систему, сделав ее более благоприятной для Земли и здоровья людей во всем мире. Статистика указывает, что такой сбалансированной диеты придерживается лишь ничтожное количество людей.

В новом докладе Комиссии EAT-Lancet 2025 года о глобальной продовольственной системе установлено, что лишь менее 1% населения мира питается так, чтобы это было полезно для Земли и здоровья человека. Однако переход на этот более здоровый рацион питания может предотвратить до 15 миллионов преждевременных смертей в год, одновременно сократив глобальные выбросы парниковых газов до 20%, пишет Science Focus.

Питание людей

В докладе представлены экспертные мнения диетологов, климатологов, экономистов, врачей, социологов и агрономов из более чем 35 стран мира. В своей работе исследователи оценили воздействие нынешней продовольственной системы на здоровье человека и окружающую среду. Команда пришла к выводу, что производство продовольствия ставит под угрозу пять систем планеты, которые необходимо поддерживать в равновесии для выживания человечества.

В эти пять крупнейших угроз для человечества и Земли входят:

климат;

загрязнение почвы и воды азотом и фосфором;

антропогенное загрязнение, например пестициды и микропластик.

С другой стороны ученые считают, что изменение продовольственной системы Земли могло бы обеспечить человечество здоровым питанием. В результате мы могли бы восстановить эти системы до безопасного уровня, одновременно улучшая жизнь человечества.

По словам автора исследования, главного научного сотрудника EAT, доктора Фабрис ДеКлерк, если бы все люди в мире перешли на более здоровую диету, к середине столетия нам бы удалось прокормить 10 миллиардов человек, используя на 7% меньше земли, чем используется сегодня. Простыми словами, нам бы удалось то, что ранее никогда не наблюдалось в истории человечества: при меньшей затрате ресурсов нам бы удалось прокормить больше людей.

Статистика указывает на то, что 6,9 миллиарда человек в мире переедают, в частности, мясо, молочные продукты, сахар и ультраобработанные продукты. При этом 3,7 миллиарда человек сегодня испытывают трудности с доступом к здоровой пище.

Планетарная диета здоровья

В результате ученые советуют придерживаться так называемой Планетарной диеты здоровья (PHD) – рацион, где приоритет отдается фруктам, овощам, орехам, бобовыми цельнозерновым продуктам. Если бы все мы следовали этим рекомендациям, наш рацион выглядел бы таким образом:

50% овощи, фрукты и орехи

30% цельнозерновые продукты;

20% источники белка, в первую очередь бобовые (фасоль, чечевица).

PHD также предполагает, что употребление мяса, рыбы и молочных продуктов не являются обязательными и существует верхний предел, но диета гибкая. Простыми словами, допускается употребление лишь 200 г говядины в неделю.

По словам ДеКлерк, эту диету также можно адаптировать к индивидуальным особенностям, побуждая людей адаптировать PHD к своей культуре и предпочтениям. С другой стороны, ученые признают, что традиционные диеты часто лучше отражают здоровый образ жизни.

Статистика также указывает на то, что сегодня ишь 1% людей на Земле питается в соответствии с рекомендациями доклада. Однако команда отмечает, что ученые пока все еще не готовы раскрыть точное место проживания этих людей, поскольку в каждой стране наблюдается множество различий. Но эти люди живут в обществах, где есть достойная заработная плата, доступ к здоровому питанию, и они его соблюдают. Авторы исследования также отмечают, что лучшие примеры здорового питания часто можно наблюдать в странах со средним доходом, особенно в Средиземноморском регионе, на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии.

