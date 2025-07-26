Теория глобального потепления Земли будет опровергнута: помогло открытие "самого опасного ледника"

Исследователи сделали поразительное открытие, которое, как считается, может опровергнуть теорию глобального закипания планеты. Обнаружение «самого опасного ледника» Земли вызвало ликование у тех, кто отрицает изменение климата.

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Новое открытие основано на неожиданной фотографии, сделанной с Международной космической станцией (МКС) еще в 2023 году. Исследователи со всего мира пришли к выводу, что три ледника в азиатском горном хребте Каракорум покрываются льдом и сливаются, пишет Daily Mail.

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Фото с МКС, изменившее все

Снимок NASA показал, что ледники Лолофонд и Терам Шехр медленно сливаются воедино с ледником Сиачен вблизи границ Индии, Пакистана, Китая и Афганистана. Отметим, что регион долгое время считался самым опасным ледниковым хребтом в мире из-за продолжающегося конфликта между Индией и Пакистаном — обе страны размещают свои войска по разные стороны ледников с 1984 года.

Необъяснимое увеличение массы льда ранее называли "Каракорумской аномалией", поскольку многочисленные климатические исследования показывали, что ледники во всем мире массово теряют массу из-за глобального потепления планеты. Однако фото с МКС изменило все, показав уже второй крупный ледниковый регион, где за последние годы наблюдается увеличение ледяного покрова.

Напомним, что в мае 2025 года ученые в Шанхае уже обнаружили, что Антарктида обращает многолетнюю тенденцию к катастрофическому таянию. Данные указывают на то, что с 2021 года на ледяном континенте образовалось рекордное количество льда.

Увеличение количества льда в Каракоруме вызвало бурную реакцию. Приверженцы теории о том, что глобальное закипание Земли надумано, получили еще один аргумент, указывающий на то, что "паника по поводу глобального потепления Земли" — не более чем мистификация.

По словам профессора Кембриджского университета Майка Халма, климатические паникеры создали огромное недоверие среди общественности, обвиняя изменение климата во всех бедах человечества: засухе, голоде, наводнениях и даже войнах. Он также заявил, что не согласен с теми, кто предсказывает крах климатической системы Земли: эксперт считает, что нет никаких убедительных доказательств того, что климатические изменения приведут к вымиранию человечества или краху человеческой цивилизации.

На снимке НАСА 2023 года видно, что ледники Лолофонд (слева) и Терам Шехр (справа) медленно сливаются с ледником Сиачен (в центре) Фото: NASA

Почему ледники сливаются воедино?

Любопытно, что климатологи, изучающие аномалию Каракорума с 1990-х годов, до сих пор не смогли определить точную причину образования большего количества льда и слияния ледников. Одним из возможных объяснений считается то, что благоприятные погодные условия похоже предотвращают таяние льда.

Исследование 2022 года показало, что интенсивность зимних осадков в Каракорумском хребте увеличилась примерно на 10% в период с 1980 по 2019 год. В то же время, в исследовании 2023 года, ученые пришли к выводу, что это явление, вероятно, не продлится долго из-за повышения глобальной температуры, компенсирующего этот короткий период холодов. Несмотря на последние климатические данные, в регионе продолжают наблюдаться признаки необычного роста льда, которые ставят геологов и климатологов в тупик.

Еще одна теория была озвучена профессором геологии Кеннетом Хьюиттом и Университета Уилфрида Лорье в Канаде. Она предполагает, что толстые слои пыли и обломков могут препятствовать таянию льда под солнцем, которое наблюдается на других ледниках.

В исследовании 2005 года ученые обнаружили, что менее пяти сантиметров обломков от лавин и камнепадов за столетие было бы достаточно, чтобы защитить лед от таяния. Впрочем, эксперты Национального центра данных по снегу и льду в Колорадо опровергли эту теорию. Ученые отмечают, если аномалия Каракорума началась только в 1990-х годах, как показывают исследования, то для этой тенденции должно быть что-то еще, помимо многовекового накопления пыли.

Один из самых крупны ледников в мире

Сиачен — второй по длине ледник в мире за пределами Гренландии и Антарктиды. По данным NASA, он начинается на высоте около 5900 метров над уровнем моря и спускается до высоты около 3800 метров. На фото, опубликованном NASA, также видны темные морены — параллельные полосы, образованные из камней и выли, которые вклиниваются между ледниками при их слиянии. Эти слои были особенно заметны вокруг ледника Терам Шехр, где он врезается в ледник Сиачен с правой стороны.

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