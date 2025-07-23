Климат Земли окончательно вышел из-под контроля: какие регионы пострадают первыми

Исследователи обеспокоены вероятностью резких климатических изменений по всему земному шару, которые будут особенно ощутимы в чувствительных подсистемах климатической системы. Ученые также назвали регионы, где, вероятно, произойдут первые серьезные изменения.

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В последние годы ученые то и дело твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой. Теперь, по мере глобального роста температуры, сокращения биоразнообразия и повышения уровня моря ученые обеспокоены вероятностью еще более резких климатических изменений. Ожидаются, что они станут особенно тревожными в и без того чувствительных регионах, таких как тропические леса Амазонки, Антарктиде и Тибетском нагорье, пишет PHYS.org.

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Климат Земли выходит из строя

Ожидается, что резкие изменения могут проявиться в виде значительных и внезапных изменений интенсивности осадков в муссонном регионе, таянии льдов в Антарктиде или таянии вечной мерзлоты в Северном полушарии.

В новом исследовании ученые стремились выявить резкие изменения, которые могут произойти в будущем. Для этого они сосредоточились на климатических подсистемах, обсуждаемых в докладе "Глобальные переломные моменты" за 2023 год.

В общей сложно были учтены результаты 57 климатических моделей, полученных в рамках проекта сравнения сопряженных моделей. Отметим, что все модели моделировали сценарий климата в течение 150 лет, при котором концентрация углекислого газа ежегодно увеличивалась на 1%, пока не достигла четырехкратного доиндустриального уровня.

Далее ученые применили к данным метод обнаружения границ Кэнни, изначально разработанный для выявления границ на компьютерных изображениях. В этом исследовании ученые использовали метод для обнаружения границ или точек во времени и пространстве, где в течение десятилетия происходили резкие изменения 82 переменных, таких как:

соленость поверхности моря;

влажность почвы;

масса углерода в растительности и почве.

Компьютерные модели предрекают климатический сдвиг

Хотя исследователи наблюдали значительные различия между сценариями моделирования, 48 из 57 показали резкий сдвиг как минимум в одной подсистеме за моделируемый период. Муссонные системы оказались выбросами: только одна модель указала на резкий сдвиг летнего индийского муссона, и ни одна не указала на резкий сдвиг южноамериканского и западноафриканского муссонов.

Результаты также показали, что чем более выраженное глобальное потепление моделировалось в сценарии, тем выше была вероятность резких сдвигов. При превышении средних доиндустриальных температур на 1,5 °C данные указывали на то, что 6 из 10 изученных климатических подсистем продемонстрировали масштабные резкие сдвиги в нескольких моделях.

Ранее Фокус писал о том, что до начала климатической катастрофы на Земле осталось 3 года, предупреждают ученые.