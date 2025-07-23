Клімат Землі остаточно вийшов з-під контролю: які регіони постраждають першими

Дослідники занепокоєні ймовірністю різких кліматичних змін по всій земній кулі, які будуть особливо відчутні в чутливих підсистемах кліматичної системи. Вчені також назвали регіони, де, ймовірно, відбудуться перші серйозні зміни.

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Останніми роками вчені раз у раз твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою. Тепер, у міру глобального зростання температури, скорочення біорізноманіття і підвищення рівня моря, вчені стурбовані ймовірністю ще більш різких кліматичних змін. Очікується, що вони стануть особливо тривожними в і без того чутливих регіонах, таких як тропічні ліси Амазонки, Антарктида і Тибетське нагір'я, пише PHYS.org.

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Клімат Землі виходить з ладу

Очікується, що різкі зміни можуть проявитися у вигляді значних і раптових змін інтенсивності опадів у мусонному регіоні, танення льодів в Антарктиді або танення вічної мерзлоти в Північній півкулі.

У новому дослідженні вчені прагнули виявити різкі зміни, які можуть відбутися в майбутньому. Для цього вони зосередилися на кліматичних підсистемах, що обговорюються в доповіді "Глобальні переломні моменти" за 2023 рік.

Загалом складно було враховано результати 57 кліматичних моделей, отриманих у рамках проєкту порівняння сполучених моделей. Зазначимо, що всі моделі моделювали сценарій клімату протягом 150 років, за якого концентрація вуглекислого газу щорічно збільшувалася на 1%, поки не досягла чотирикратного доіндустріального рівня.

Далі вчені застосували до даних метод виявлення кордонів Кенні, спочатку розроблений для виявлення кордонів на комп'ютерних зображеннях. У цьому дослідженні вчені використовували метод для виявлення меж або точок у часі та просторі, де протягом десятиліття відбувалися різкі зміни 82 змінних, таких як:

солоність поверхні моря;

вологість ґрунту;

маса вуглецю в рослинності та ґрунті.

Комп'ютерні моделі передрікають кліматичний зсув

Хоча дослідники спостерігали значні відмінності між сценаріями моделювання, 48 з 57 показали різкий зсув як мінімум в одній підсистемі за модельований період. Мусонні системи виявилися викидами: тільки одна модель вказала на різкий зсув літнього індійського мусону, і жодна не вказала на різкий зсув південноамериканського і західноафриканського мусонів.

Результати також засвідчили, що чим більш виражене глобальне потепління моделювалося в сценарії, тим вищою була ймовірність різких зрушень. У разі перевищення середніх доіндустріальних температур на 1,5 °C дані вказували на те, що 6 із 10 вивчених кліматичних підсистем продемонстрували масштабні різкі зрушення в декількох моделях.

Раніше Фокус писав про те, що до початку кліматичної катастрофи на Землі залишилося 3 роки, попереджають учені.