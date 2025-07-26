Теорію глобального потепління Землі буде спростовано: допомогло відкриття "найнебезпечнішого льодовика"

Дослідники зробили дивовижне відкриття, яке, як вважається, може спростувати теорію глобального закипання планети. Виявлення "найнебезпечнішого льодовика" Землі викликало радість у тих, хто заперечує зміну клімату.

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Нове відкриття ґрунтується на несподіваній фотографії, зробленій із Міжнародної космічної станції (МКС) ще 2023 року. Дослідники з усього світу дійшли висновку, що три льодовики в азіатському гірському хребті Каракорум покриваються льодом і зливаються, пише Daily Mail.

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Фото з МКС, що змінило все

Знімок NASA показав, що льодовики Лолофонд і Терам Шехр повільно зливаються воєдино з льодовиком Сіачен поблизу кордонів Індії, Пакистану, Китаю та Афганістану. Зазначимо, що регіон тривалий час вважався найнебезпечнішим льодовиковим хребтом у світі через конфлікт, що триває між Індією і Пакистаном — обидві країни розміщують свої війська по різні боки льодовиків з 1984 року.

Незрозуміле збільшення маси льоду раніше називали "Каракорумською аномалією", оскільки численні кліматичні дослідження показували, що льодовики в усьому світі масово втрачають масу через глобальне потепління планети. Однак фото з МКС змінило все, показавши вже другий великий льодовиковий регіон, де за останні роки спостерігається збільшення крижаного покриву.

Нагадаємо, що в травні 2025 року вчені в Шанхаї вже виявили, що Антарктида звертає багаторічну тенденцію до катастрофічного танення. Дані вказують на те, що з 2021 року на крижаному континенті утворилася рекордна кількість льоду.

Збільшення кількості льоду в Каракорумі викликало бурхливу реакцію. Прихильники теорії про те, що глобальне закипання Землі надумане, отримали ще один аргумент, який вказує на те, що "паніка з приводу глобального потепління Землі" — не більше ніж містифікація.

За словами професора Кембридзького університету Майка Халма, кліматичні панікери створили величезну недовіру серед громадськості, звинувачуючи зміну клімату в усіх бідах людства: посухи, голоду, повеней і навіть війнах. Він також заявив, що не згоден з тими, хто пророкує крах кліматичної системи Землі: експерт вважає, що немає жодних переконливих доказів того, що кліматичні зміни призведуть до вимирання людства або краху людської цивілізації.

На знімку НАСА 2023 року видно, що льодовики Лолофонд (ліворуч) і Терам Шехр (праворуч) повільно зливаються з льодовиком Сіачен (у центрі) Фото: solar-system

Чому льодовики зливаються воєдино?

Цікаво, що кліматологи, які вивчають аномалію Каракорума з 1990-х років, досі не змогли визначити точну причину утворення більшої кількості льоду і злиття льодовиків. Одним із можливих пояснень вважається те, що сприятливі погодні умови схоже запобігають таненню льоду.

Дослідження 2022 року показало, що інтенсивність зимових опадів у Каракорумському хребті збільшилася приблизно на 10% у період з 1980 по 2019 рік. Водночас у дослідженні 2023 року вчені дійшли висновку, що це явище, ймовірно, не триватиме довго через підвищення глобальної температури, що компенсує цей короткий період холодів. Попри останні кліматичні дані, в регіоні продовжують спостерігатися ознаки незвичайного зростання льоду, які ставлять геологів і кліматологів у глухий кут.

Ще одна теорія була озвучена професором геології Кеннетом Г'юїттом з Університету Вілфріда Лор'є в Канаді. Вона припускає, що товсті шари пилу й уламків можуть перешкоджати таненню льоду під сонцем, яке спостерігається на інших льодовиках.

У дослідженні 2005 року вчені виявили, що менш ніж п'ять сантиметрів уламків від лавин і каменепадів за століття було б достатньо, щоб захистити лід від танення. Утім, експерти Національного центру даних зі снігу та льоду в Колорадо спростували цю теорію. Вчені зазначають, якщо аномалія Каракорума почалася тільки в 1990-х роках, як показують дослідження, то для цієї тенденції повинно бути щось іще, крім багатовікового накопичення пилу.

Один із найбільших льодовиків у світі

Сіачен — другий за довжиною льодовик у світі за межами Гренландії та Антарктиди. За даними NASA, він починається на висоті близько 5900 метрів над рівнем моря і спускається до висоти близько 3800 метрів. На фото, опублікованому NASA, також видно темні морени — паралельні смуги, утворені з каміння і вили, які вклинюються між льодовиками під час їхнього злиття. Ці шари були особливо помітні навколо льодовика Терам Шехр, де він врізається в льодовик Сіачен з правого боку.

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