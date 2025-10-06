Мізерно мало: скільки людей насправді харчується правильно для здоров'я людей і планети

Здоровіше харчування може перетворити продовольчу систему, зробивши її більш сприятливою для Землі та здоров'я людей у всьому світі. Статистика вказує, що такої збалансованої дієти дотримується лише незначна кількість людей.

У новій доповіді Комісії EAT-Lancet 2025 року про глобальну продовольчу систему встановлено, що лише менше ніж 1% населення світу харчується так, щоб це було корисно для Землі та здоров'я людини. Однак перехід на цей більш здоровий раціон може запобігти до 15 мільйонів передчасних смертей на рік, одночасно скоротивши глобальні викиди парникових газів до 20%, пише Science Focus.

Харчування людей

У доповіді представлено експертні думки дієтологів, кліматологів, економістів, лікарів, соціологів і агрономів із понад 35 країн світу. У своїй роботі дослідники оцінили вплив нинішньої продовольчої системи на здоров'я людини й навколишнє середовище. Команда дійшла висновку, що виробництво продовольства ставить під загрозу п'ять систем планети, які необхідно підтримувати в рівновазі для виживання людства.

До цих п'яти найбільших загроз для людства і Землі входять:

клімат;

забруднення ґрунту і води азотом і фосфором;

антропогенне забруднення, наприклад пестициди та мікропластик.

З іншого боку вчені вважають, що зміна продовольчої системи Землі могла б забезпечити людство здоровим харчуванням. У результаті ми могли б відновити ці системи до безпечного рівня, одночасно покращуючи життя людства.

За словами автора дослідження, головного наукового співробітника EAT, доктора Фабріс ДеКлерк, якби всі люди у світі перейшли на здоровішу дієту, до середини століття нам би вдалося прогодувати 10 мільярдів людей, використовуючи на 7% менше землі, ніж використовується сьогодні. Простими словами, нам би вдалося те, що раніше ніколи не спостерігалося в історії людства: за меншої витрати ресурсів нам би вдалося прогодувати більше людей.

Статистика вказує на те, що 6,9 мільярда людей у світі переїдають, зокрема, м'ясо, молочні продукти, цукор та ультраоброблені продукти. Водночас 3,7 мільярда людей сьогодні відчувають труднощі з доступом до здорової їжі.

Планетарна дієта здоров'я

У результаті вчені радять дотримуватися так званої Планетарної дієти здоров'я (PHD) — раціону, де пріоритет надається фруктам, овочам, горіхам, бобовим, цільнозерновим продуктам. Якби всі ми дотримувалися цих рекомендацій, наш раціон мав би такий вигляд:

50% овочі, фрукти та горіхи

30% цільнозернові продукти;

20% джерела білка, насамперед бобові (квасоля, сочевиця).

PHD також передбачає, що вживання м'яса, риби та молочних продуктів не є обов'язковим і існує верхня межа, але дієта гнучка. Простими словами, допускається вживання лише 200 г яловичини на тиждень.

За словами ДеКлерк, цю дієту також можна адаптувати до індивідуальних особливостей, спонукаючи людей адаптувати PHD до своєї культури та вподобань. З іншого боку, вчені визнають, що традиційні дієти часто краще відображають здоровий спосіб життя.

Статистика також вказує на те, що сьогодні лише 1% людей на Землі харчується відповідно до рекомендацій доповіді. Однак команда зазначає, що вчені поки все ще не готові розкрити точне місце проживання цих людей, оскільки в кожній країні спостерігається безліч відмінностей. Але ці люди живуть у суспільствах, де є гідна заробітна плата, доступ до здорового харчування, і вони його дотримуються. Автори дослідження також зазначають, що найкращі приклади здорового харчування часто можна спостерігати в країнах із середнім доходом, особливо в Середземноморському регіоні, на Індійському субконтиненті та в Південно-Східній Азії.

