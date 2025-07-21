Модні дієти призводять до ожиріння: вчені з'ясували, що вони запускають ефект "йо-йо"

Нове дослідження показало, що модні західні дієти, які люди часто чергують із переїданням, запускають ефект "йо-йо". Також вони порушують мікрофлору кишківника і роботу мозку.

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Результати дослідження опублікували в журналі Advanced Science, у якому висвітлюються фундаментальні та прикладні дослідження в галузі матеріалознавства, фізики та хімії, медицини та природничих наук.

"Чергування періодів надмірного й обмеженого харчування призводить до циклічної зміни ваги (ефект "йо-йо"), що, своєю чергою, порушує харчову поведінку і викликає компульсивне переїдання", — пишуть автори дослідження.

Команда з французького Університету Ренна та Університету Париж-Сакле вирішила перевірити гіпотезу про те, що чергування жорстких дієт може змінювати гедоністичну регуляцію харчування. Йдеться про випадки, коли люди їдять не через фізіологічну потребу в їжі, а в прагненні отримати позитивні емоції. Такі наслідки можуть виникати або через зміни кишкової мікробіоти, а також порушення в самому мозку.

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Автори дослідження провели експеримент на мишах, у якому одна група мишей провела 1 тиждень на західній дієті з перервами у 2 тижні на звичайній дієті. Друга група мишей під час усього експерименту залишалася на звичайній дієті.

Експеримент показав, що коли мишей знову перевели на багатшу дієту, у них почали проявлятися ознаки компульсивного переїдання. Цей ефект спостерігався не тільки у мишей, яких піддавали "йо-йо" дієтам, а й у гризунів, які харчувалися здоровішою їжею, але яким були імплантовані "змінені" кишкові бактерії від інших мишей.

За словами вчених, зростання випадків надмірної ваги та ожиріння, в сукупності з соціальним тиском щодо стрункого тіла, збільшує кількість сумнівних дієт.

"В останні кілька десятиліть у західних країнах зросла кількість обмежувальних дієт, і нещодавній метааналіз показав, що 42% дорослого населення загалом намагалися схуднути", — зазначають автори.

Також вони підкреслюють, що суворі дієти неефективні для тривалого зниження ваги. Люди, які намагаються схуднути в такий спосіб, схильні до постійних коливань ваги.

Кілька клінічних досліджень показують, що повторювані дієти та циклічні коливання ваги призводять до розладів харчової поведінки, включно з компульсивним переїданням. Отже, що більше спроб схуднути, то частіше зустрічається компульсивне переїдання.

"Це дослідження демонструє, що чергування високоенергетичної/смачної та стандартної дієти, що є моделлю ефекту йо-йо за повторюваних обмежувальних дієт, змінює вісь "мікробіота кишківника — мозок" у бік профілю, пов'язаного з підвищеним гедоністичним апетитом і ризиком набору ваги", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені розповіли, як харчуватися, щоб жити довше. Всебічне дослідження, що тривало три десятиліття, показало, що люди, які дотримуються певних моделей здорового харчування, мають значно більше шансів досягти 70-річного віку без хронічних захворювань.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.