Модные диеты приводят к ожирению: ученые выяснили, что они запускают эффект "йо-йо"

Новое исследование показало, что модные западные диеты, которые люди часто чередуют с перееданием, запускают эффект “йо-йо”. Также они нарушают микрофлору кишечника и работу мозга.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Science, в котором освещаются фундаментальные и прикладные исследования в области материаловедения, физики и химии, медицины и естественных наук.

“Чередование периодов чрезмерного и ограниченного питания приводит к циклической смене веса (эффект “йо-йо”), что в свою очередь нарушает пищевое поведение и вызывает компульсивное переедание”, - пишут авторы исследования.

Команда из французского Университета Ренна и Университета Париж-Сакле решила проверить гипотезу о том, что чередование жестких диет может менять гедонистическую регуляцию питания. Речь идет о случаях, когда люди едят не из-за физиологической потребности в еде, а в стремлении получить положительные эмоции. Такое последствия могут возникать либо из-за изменений кишечной микробиоты, а также нарушений в самом мозге.

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Авторы исследования провели эксперимент на мышах, в котором одна группа мышей провела 1 неделю на западной диете с перерывами в 2 недели на обычной диете. Вторая группа мышей в ходе всего эксперимента оставалась на обычной диете.

Эксперимент показал, что когда мышей снова перевели на более богатую диету, у них начали проявляться признаки компульсивного переедания. Этот эффект наблюдался не только у мышей, которых подвергали “йо-йо” диетам, но и у грызунов, которые питались более здоровой пищей, но которым были имплантированы «изменённые» кишечные бактерии от других мышей.

По словам ученых, рост случаев избыточного веса и ожирения, в совокупности с социальным давлением по поводу стройного тела, увеличивает количество сомнительных диет.

“В последние несколько десятилетий в западных странах возросло число ограничивающих диет, и недавний метаанализ показал, что 42% взрослого населения в целом пытались похудеть”, - отмечают авторы.

Также они подчеркивают, что строгие диеты неэффективны для продолжительного снижения веса. Люди, которые пытаются похудеть таким способом, подвержены постоянным колебаниям веса.

Несколько клинических исследований показывают, что повторяющиеся диеты и циклические колебания веса предрасполагают к расстройствам пищевого поведения, включая компульсивное переедание. Следовательно, чем больше попыток похудеть, тем чаще встречается компульсивное переедание.

“Данное исследование демонстрирует, что чередование высокоэнергетической/вкусной и стандартной диеты, являющееся моделью эффекта йо-йо при повторяющихся ограничительных диетах, изменяет ось «микробиота кишечника – мозг» в сторону профиля, связанного с повышенным гедонистическим аппетитом и риском набора веса”, - подытожили ученые.

Напомним, ученые рассказали, как питаться, чтобы жить дольше. Всестороннее исследование, длившееся три десятилетия, показало, что люди, придерживающиеся определенных моделей здорового питания, имеют значительно больше шансов достичь 70-летнего возраста без хронических заболеваний.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.