Який м'яз у тілі людини є найсильнішим: відповідь учених може здивувати

Під час їжі ваші щелепні м'язи скорочуються, що дає змогу пережовувати їжу. Коли ви піднімаєтеся сходами, великий сідничний м'яз штовхає ваше тіло вгору, долаючи силу тяжіння. Водночас серце рівномірно б'ється, безперервно перекачуючи кров. Кожен із цих м'язів, як і всі інші м'язи в тілі людини, відіграє важливу роль. Але який м'яз найсильніший? Про це пише Live Science.

Сара Джілліленд із Медичної школи Університету Тафтса (США) каже, що однозначної відповіді на запитання про те, який м'яз у тілі людини є найсильнішим, немає. Усе залежить від того, як визначати силу.

За словами Джилліленда, відповідь на це питання залежить від того, чи розглядаємо ми загальний крутний момент або вироблювану силу, або вироблювану силу на масу/об'єм м'яза. Великий м'яз може вважатися найсильнішим, якщо мірою є загальна сила, що розвивається, але менший м'яз може бути також найсильнішим, якщо силу оцінюють відносно його розміру та ефективності.

Американський фізіолог Домінік Д'Агостіно каже, що вчені зазвичай визначають м'язову силу як максимальну силу, яку може розвинути м'яз або група м'язів. На практиці її можна виміряти за максимальною вагою, яку людина може підняти за раз, або за піковою силою чи крутним моментом, зафіксованим динамометром у лабораторії. Але іноді вчені також оцінюють витривалість, тобто наскільки добре м'яз чинить опір втомі за тривалої активності.

У підсумку, якщо йдеться про абсолютну силу, то великий сідничний м'яз вважається найсильнішим у тілі людини. Це найбільший м'яз за масою в тілі людини, і він відповідає за випрямлення ніг, стабілізацію таза і підтримання вертикального положення тіла. Цей м'яз створює достатній крутний момент, щоб піднімати все тіло, і забезпечує виконання таких рухів, як вставання зі стільця, підйом сходами і біг.

Чотириголовий м'яз стегна, група з чотирьох м'язів на передньому боці стегна, які відповідають за розгинання ноги в колінному суглобі, також претендує на звання найсильнішого м'яза з погляду крутного моменту, кажуть учені. Але чотириголовий м'яз стегна працює як група м'язів, а тому складно визначити силу кожного м'яза окремо.

Камбаловидний м'яз ще один претендент на найвище вироблення сили. Цей широкий м'яз розташований під литковим м'язом і відповідає за згинання стопи та її стабілізацію в положенні стоячи.

Ці два м'язи відіграють важливу роль під час таких рухів, як стояння, біг або стрибки, а тому є одними з найсильніших м'язів у тілі людини.

Але найсильнішим щодо вироблюваної сили на масу/об'єм є жувальний м'яз, розташований у щелепі, кажуть учені. Він невеликий, але створює неймовірно великий крутний момент для свого розміру.

З погляду опору втоми і виконання роботи протягом усього життя, серце, яке скорочується безперервно, близько 100 000 разів на день, перекачуючи приблизно 9500 літрів крові щодня, має виняткову витривалість.

Язик також також є дуже витривалим. Він перемішує їжу, формує мову і проштовхує слину в горло навіть під час сну. Очні м'язи також перебувають у постійному русі, здійснюючи до 10 000 рухів лише за годину читання.

