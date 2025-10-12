Копав черв'яків, а знайшов 20 000 монет: житель Швеції виявив унікальний скарб ХІІ століття (фото)

Житель Швеції копав черв'яків для риболовлі біля свого будинку недалеко від Стокгольма і виявив величезний скарб. Він знайшов скарб, що налічує до 20 000 срібних монет з раннього Середньовіччя.

Мешканець Стокгольма виявив не тільки приблизно 20 000 срібних монет, але скарб складався також із перлів і срібних прикрас. Вся ця знахідка важить приблизно 6 кг, і її дослідження триває. Цікаво що, в той час, коли був закопаний скарб міста Стокгольм ще не існувало, пише Live Science.

Житель Швеції, який виявив скарб, одразу ж повідомив про свою знахідку місцевій владі. Археологи зараз вивчають скарби, які зберігалися в мідному казані, що сильно розклався з часом.

За словами антиквара Софії Андерсон зі Стокгольма, ймовірно, був знайдений один з найбільших срібних скарбів з усіх коли-небудь виявлених у Швеції. Поки що вчені перерахували не всі монети, але вважається, що їх приблизно 20 000, але може бути й більше.

Поки що вчені перерахували не всі монети, але вважається, що їх приблизно 20 000, але може бути й більше Фото: Live Science

Аналіз монет показав, що більшість із них були створені в ХII столітті. На деяких срібних монетах є напис "KANUTUS". Це латинське ім'я короля Кнута I Ерікссона, який правив Швецією з 1167 по 1196 рік. Це означає, що деякі монети були створені під час правління цього короля. Також на деяких монетах є зображення цього короля.

Деякі монети є дуже рідкісними. Наприклад, учені виявили кілька "єпископських монет". Їх викарбували впливові єпископи. На цих монетах зображено єпископа, який тримає посох, що використовувався духовенством як символ їхнього церковного служіння.

Аналіз монет показав, що більшість із них було створено в ХII столітті Фото: Live Science

Лін Аннербек із Музею Середньовіччя в Стокгольмі каже, що скарб є унікальним, адже подібних скарбів у Стокгольмі та його околицях раніше не було виявлено. Також вражає розмір срібного скарбу.

За словами Аннербек, Стокгольма наприкінці XII століття ще не існувало, адже офіційно місто заснували тільки 1252 року. До кінця XIII століття воно стало найбільшим містом Швеції.

За словами вчених, кінець XII століття був "смутним часом", оскільки шведи намагалися колонізувати райони Фінляндії. Тому вважається, що багато людей ховали подібні скарби, щоб зберегти їх. З огляду на кількість мент і срібних прикрас, скарб сховала заможна людина. Дослідження скарбу триває.

