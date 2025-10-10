Учені виявили рідкісну хворобу в дитини, яка жила в XII столітті (фото)

Дослідники провели аналіз скелета дитини віком понад 900 років. Дослідження показало, що дитина віком від 2,5 до 3,5 років страждала на рідкісне захворювання, яке до того ж рідко виявляють археологи.

Скелет дитини, якій, як припускають, на момент смерті було від 2,5 до 3,5 років, було виявлено під час розкопок у стародавньому місті Афродізіас на південному заході Туреччини. Під час дослідження скелета вчені виявили незвичайні деформації, включно з потовщенням і набряканням різних кісткових елементів, включно з частинами щелепи, лопатки і кісток лівої руки. Ліва ліктьова кістка (нижня частина руки) була збільшена майже вдвічі. Вчені дійшли висновку, що найімовірніше така деформація пов'язана з рідкісною хворобою, яку нечасто виявляють під час дослідження скелетів людей, що жили в далекому минулому. Дослідження опубліковано в журналі Childhood in the Past, пише Phys.

Щоб визначити, яка хвороба могла спричинити такі деформації в кістках дитини, вчені провели порівняння кількох захворювань та їхніх характеристик зі скелетними рештками. До цих захворювань належали гемолітична анемія, цинга, рахіт, туберкульоз і дитячий кортикальний гіперстоз (ДКГ). Але багато хто з хвороб не зовсім відповідав деформаціям кісток, що спостерігалися у дитини.

З усього списку хвороб найбільшу схожість із тим, що побачили вчені, показав ДКГ, також відомий як хвороба Каффі. Це рідкісне захворювання зазвичай розвивається в ранньому дитинстві й вражає різні елементи скелета та навколишні сполучні тканини. Зазвичай воно розвивається у віці близько 5 місяців, хоча може проявитися вже при народженні. Зазвичай ця хвороба минає сама собою до трьох років, але іноді бувають рецидиви. Учені з'ясували, що в дитини з Афродизіаса були ранні ознаки одужання безпосередньо перед смертю.

Ця рідкісна хвороба характеризується асиметричним потовщенням кістки, спричиненим запаленням окістя (мембрани, що вкриває кістки), що призводить до відкладення нових кісткових шарів. Захворювання найчастіше вражає щелепу, ліктьову кістку, ключицю, лопатку та ребра.

Вчені кажуть, виявлена хвороба пов'язана також із внутрішньомозковим крововиливом. За словами вчених, це один з небагатьох відомих археологічних випадків внутрішньомозкового крововиливу. Хворобу, включно з її причиною, як і раніше, важко діагностувати навіть у сучасних умовах. Але деякі відомі симптоми включають лихоманку, потовщення кісток і набряк м'яких тканин.

За словами дослідників, неясно, чи померла дитина від внутрішньомозкового крововиливу, і причину смерті встановити неможливо. Можливо, смерть настала від внутрішньомозкового крововиливу, від ускладнень, спричинених внутрішньомозковим крововиливом, або з абсолютно іншої причини.

