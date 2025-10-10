Ученые обнаружили редкую болезнь у ребенка, жившего в XII веке (фото)

Исследователи провели анализ скелета ребенка возрастом более 900 лет. Исследование показало, что ребенок в возрасте от 2,5 до 3,5 лет страдал редким заболеванием, которое к тому же редко обнаруживают археологи.

Скелет ребенка, которому, как предполагается на момент смерти было от 2,5 до 3,5 лет, был обнаружен во время раскопок в древнем городе Афродизиас на юго-западе Турции. При исследовании скелета ученые обнаружили необычные деформации, включая утолщение и опухание различных костных элементов, включая части челюсти, лопатки и костей левой руки. Левая локтевая кость (нижняя часть руки) была увеличена почти вдвое. Ученые пришли к выводу, что скорее всего такая деформация связана с редкой болезнью, которую нечасто обнаруживают при исследовании скелетов людей, живших в далеком прошлом. Исследование опубликовано в журнале Childhood in the Past, пишет Phys.

Чтобы определить, какая болезнь могла вызвать такие деформации в костях ребенка, ученые провели сравнение нескольких заболеваний и их характеристик со скелетными останками. К этим заболеваниям относились гемолитическая анемия, цинга, рахит, туберкулез и детский кортикальный гиперстоз (ДКГ). Но многие из болезней не совсем соответствовали деформациям костей, наблюдавшимся у ребенка.

Из всего списка болезней наибольшее сходство с тем, что увидели ученые, показал ДКГ, также известный как болезнь Каффи. Это редкое заболевание обычно развивается в раннем младенчестве и поражает различные элементы скелета и окружающие соединительные ткани. Обычно оно развивается в возрасте около 5 месяцев, хотя может проявиться уже при рождении. Обычно эта болезнь проходит сама по себе к трем годам, но иногда бывают рецидивы. Ученые выяснили, что у ребенка из Афродизиаса были ранние признаки выздоровления непосредственно перед смертью.

Эта редкая болезнь характеризуется асимметричным утолщением кости, вызванным воспалением надкостницы (мембраны, покрывающей кости), что приводит к отложению новых костных слоев. Заболевание чаще всего поражает челюсть, локтевую кость, ключицу, лопатку и ребра.

Ученые говорят, обнаруженная болезнь связна также с внутримозговым кровоизлиянием. По словам ученых, это один из немногих известных археологических случаев внутримозгового кровоизлияния. Болезнь, включая ее причину, по-прежнему трудно диагностировать даже в современных условиях. Но некоторые известные симптомы включают лихорадку, утолщение костей и отек мягких тканей.

По слова исследователей, неясно, умер ли ребенок от внутримозгового кровоизлияния, и причину смерти установить невозможно. Возможно, смерть наступила от внутримозгового кровоизлияния, от осложнений, вызванных внутримозговым кровоизлиянием, или по совершенно иной причине.

