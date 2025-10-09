Древние люди разделывали 12-тонных слонов орудиями, размером с перочинный ножик (фото)

Древние люди охотились на крупных животных, и это были не только мамонты. Ученые говорят, что в рационе людей также были и древние предки слонов.

На северо-западе Рима ученые раскопали более 300 скелетных останков крупных животных. Команда палеонтологов выяснила, что эти останки принадлежали гигантским предкам современных слонов. Также на месте раскопок были найдены инструменты, которыми древние люди разделывали туши убитых животных, пишет Popular Science.

Современные слоны бесспорно являются впечатляющими животными, но их сородичи из плейстоцена были еще крупнее. Самые большие представители относятся к роду Palaeoloxodon, среди них также был вид Palaeoloxodon antiquus, известный как слон с прямыми бивнями. Это животное достигало высоты в 4 метра, а его вес – 12 тонн.

Останки древнего слона в Италии Фото: Mecozzi et al., 2025, PLOS One

P. antiquus обитали в Европе и Западной Азии 28 тыс. лет назад и бродили по земле с древними людьми.

Во время раскопок в Риме палеонтологи нашли набор останков слона с прямыми бивнями, возраст останков составлял 404 000 лет. Это значит, что животное жило в сравнительно теплые период времени на планете – в период среднего плейстоцена. Рядом с останками слона ученые нашли более 500 каменных орудий. Длина большинства из этих орудий не превышала 3 сантиметра. Исследователи считают, что возможно, в регионе просто не было более крупных каменей, из которых древние люди могли сделать инструменты.

Но миниатюрность орудий не помешала древних охотникам убить и разделать слона. На костях животного были найдены многочисленные переломы, которые были получены вскоре после смерти. Характер некоторых повреждений соответствовал ударом тупым предметом.

На основе анализа останков, ученые предположили, что маленькие каменные орудия использовались древними охотниками, чтобы разрезать мягкие ткани животного.

Также палеонтологи нашли несколько костей животного, которые были модифицированы, чтобы служить более крупными орудиями. Ученые отмечают, что на других стоянках древний людей в центральной Италии были найдены останки разделанных слонов с помощью небольших каменных орудий и модифицированных костей.

«Наше исследование показывает, как 400 000 лет назад в районе Рима группы людей могли использовать такой уникальный ресурс, как слон, не только для еды, но и превращая его кости в орудия», — пояснили авторы в сопроводительном заявлении.

