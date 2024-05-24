Съесть слона за вечер: ученые обнаружили, что древние чилийские охотники собирались на банкеты

Более 10 тысяч лет назад на территории современного Чили древние люди были кочевниками, которые жили благодаря собирательству и охоте. Недавно ученые нашли одну из их стоянок, на которой охотники собирались.

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Недавнее археологическое исследование открыло подробности жизни древних охотников-собирателей вблизи озера Тагуа-Тагуа в центральном Чили. Около 12 450 лет назад группа этих ранних людей собралась в этом месте, чтобы зарезать и полакомиться ныне вымершим родственником слона — гомфотерием, пишет Discover.

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Археологи нашли окаменелые кости гомфотерия с явными признаками забоя, а также каменные орудия, которые, вероятно, использовали в этом процессе. Это свидетельствует о том, что охотники-собиратели работали вместе, чтобы обработать массивное животное. Кроме того, они обнаружили обугленные остатки растений, кости мелких животных и окаменевшие семена кактусов, что указывает на разнообразный рацион и деятельность по переработке пищи.

Рафаэль Лабарка, антрополог из Папского католического университета Чили, объясняет, что на этом месте, вероятно, собиралось несколько групп. Чтобы зарезать и съесть такое большое животное, нужно было бы много рук и ртов, тем более, что не существовало эффективных методов консервирования мяса.

Такое собрание людей для совместного пира отражает практику, присущую другим культурам, где успешная охота часто приводила к социальным собраниям, которые укрепляли связи общины.

Археологические данные также свидетельствуют о том, что люди использовали это место сезонно, вероятно, во время сухого сезона. Озеро обеспечивало надежный источник воды, а также привлекало различных птиц, млекопитающих и земноводных, что делало его идеальным местом для кочевников. Подобные места подтверждают идею, что озеро было постоянным местом назначения для этих древних людей.

Хотя очевидно, что охотники-собиратели регулярно возвращались к озеру Тагуа-Тагуа, многие детали об их более широком образе жизни остаются неопределенными. Лабарка отмечает, что мы до сих пор не знаем, имели ли они постоянную базу на часть года, следовали ли они определенным миграционным маршрутом или передвигались более непредсказуемо.

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Это исследование дает представление о социальных стратегиях и стратегиях выживания первобытных людей в Чили, демонстрируя их адаптивность и ориентированные на общину практики. Продолжая исследовать такие места, ученые надеются узнать больше о повседневной жизни и передвижениях древних кочевых групп.

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