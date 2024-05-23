Жемчужина в мире динозавров: кожа доисторического существа дала ответы, как древние хищники оперились

Эта первая в своем роде окаменелость позволяет по-новому взглянуть на эволюционный переход от чешуи к перьям, демонстрируя "зональное развитие" кожи динозавров в переломное для планеты время.

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Недавно найденная окаменелость частично пернатого динозавра пситтакозавра позволила обнаружить уникальное сочетание птичьих перьев и чешуи, похожей на чешую рептилий, на его коже, пишет IFLScience.

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Первая окаменелость пситтакозавра, найденная в 1922 году, заложила основу, но недавние открытия выделили особенность его кожи. Пситтакозавр жил в начале мелового периода, между 135 и 120 миллионами лет назад, в переломное время, когда динозавры начинали эволюционировать в птиц.

Исследования показывают, что пситтакозавр имел перья только на хвосте, а его кожа на теле была разной: оперенные участки имели более мягкую, похожую на птичью, тогда как неоперенные — сохраняли чешуйчатую, как у рептилии.

Такое зональное развитие свидетельствует о том, что сохранение такой кожи в определенных местах могло улучшить общую функциональность кожи на ранних стадиях эволюции перьевых птиц.

Ископаемая кожа под электронным микроскопом отображает минерализованные слои клеток Фото: Dr Zixiao Yang

Сложные детали окаменевшей кожи не видны невооруженным глазом. Используя ультрафиолетовый свет, исследователи обнаружили пятна на образце пситтакозавра. Дальнейшее исследование с помощью рентгеновских лучей и инфракрасного света позволило выявить сохранившуюся клеточную структуру кожи.

"Эта окаменелость действительно является скрытой жемчужиной", — прокомментировал доктор Зисяо Янг (Zixiao Yang) из Национального университета Ирландии. Он пояснил, что окаменелая кожа, изначально невидимая, стала заметной лишь под ультрафиолетовым светом, засияв ярким оранжево-желтым оттенком.

Примечательным аспектом этой окаменелости является химический состав кожи. Доктор Янг отметил: "Что действительно удивляет, так это химический состав ископаемой кожи. Она состоит из кремнезема — такого же, как стекло. Такой тип сохранения никогда не встречался в окаменелостях позвоночных. Потенциально существует гораздо больше окаменелостей со скрытыми мягкими тканями, которые ждут открытия".

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Команда делает вывод, что птицеподобная кожа развивалась избирательно в перьевых участках кожи динозавров, в то время как остальные сохраняли чешуйчатую природу. Такая дифференциация, вероятно, обеспечивала динозаврам лучшую защиту от травм, обезвоживания и паразитов, повышая их способность выживать в различных условиях.

Это открытие имеет важное значение, поскольку проливает свет на эволюционные процессы, которые сформировали развитие кожи птиц и рептилий. Понимание этих процессов может помочь ученым реконструировать физические характеристики и адаптации древних видов, что будет способствовать углублению наших знаний об эволюционной биологии.

Напомним, ученые обнаружили новый вид тираннозавра. Древний хищник имел 12 метров роста и весил 10 тонн.