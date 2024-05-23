Жемчужина в мире динозавров: кожа доисторического существа дала ответы, как древние хищники оперились
Эта первая в своем роде окаменелость позволяет по-новому взглянуть на эволюционный переход от чешуи к перьям, демонстрируя "зональное развитие" кожи динозавров в переломное для планеты время.
Недавно найденная окаменелость частично пернатого динозавра пситтакозавра позволила обнаружить уникальное сочетание птичьих перьев и чешуи, похожей на чешую рептилий, на его коже, пишет IFLScience.
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Первая окаменелость пситтакозавра, найденная в 1922 году, заложила основу, но недавние открытия выделили особенность его кожи. Пситтакозавр жил в начале мелового периода, между 135 и 120 миллионами лет назад, в переломное время, когда динозавры начинали эволюционировать в птиц.
Исследования показывают, что пситтакозавр имел перья только на хвосте, а его кожа на теле была разной: оперенные участки имели более мягкую, похожую на птичью, тогда как неоперенные — сохраняли чешуйчатую, как у рептилии.
Такое зональное развитие свидетельствует о том, что сохранение такой кожи в определенных местах могло улучшить общую функциональность кожи на ранних стадиях эволюции перьевых птиц.
Сложные детали окаменевшей кожи не видны невооруженным глазом. Используя ультрафиолетовый свет, исследователи обнаружили пятна на образце пситтакозавра. Дальнейшее исследование с помощью рентгеновских лучей и инфракрасного света позволило выявить сохранившуюся клеточную структуру кожи.
"Эта окаменелость действительно является скрытой жемчужиной", — прокомментировал доктор Зисяо Янг (Zixiao Yang) из Национального университета Ирландии. Он пояснил, что окаменелая кожа, изначально невидимая, стала заметной лишь под ультрафиолетовым светом, засияв ярким оранжево-желтым оттенком.
Примечательным аспектом этой окаменелости является химический состав кожи. Доктор Янг отметил: "Что действительно удивляет, так это химический состав ископаемой кожи. Она состоит из кремнезема — такого же, как стекло. Такой тип сохранения никогда не встречался в окаменелостях позвоночных. Потенциально существует гораздо больше окаменелостей со скрытыми мягкими тканями, которые ждут открытия".Важно
Команда делает вывод, что птицеподобная кожа развивалась избирательно в перьевых участках кожи динозавров, в то время как остальные сохраняли чешуйчатую природу. Такая дифференциация, вероятно, обеспечивала динозаврам лучшую защиту от травм, обезвоживания и паразитов, повышая их способность выживать в различных условиях.
Это открытие имеет важное значение, поскольку проливает свет на эволюционные процессы, которые сформировали развитие кожи птиц и рептилий. Понимание этих процессов может помочь ученым реконструировать физические характеристики и адаптации древних видов, что будет способствовать углублению наших знаний об эволюционной биологии.
Напомним, ученые обнаружили новый вид тираннозавра. Древний хищник имел 12 метров роста и весил 10 тонн.