Стародавні люди обробляли 12-тонних слонів знаряддями, розміром із складаний ножик (фото)

Стародавні люди полювали на великих тварин, і це були не тільки мамонти. Вчені кажуть, що в раціоні людей також були й стародавні предки слонів.

На північному заході Риму вчені розкопали понад 300 скелетних решток великих тварин. Команда палеонтологів з'ясувала, що ці останки належали гігантським предкам сучасних слонів. Також на місці розкопок було знайдено інструменти, якими стародавні люди обробляли туші вбитих тварин, пише Popular Science.

Сучасні слони безперечно є вражаючими тваринами, але їхні родичі з плейстоцену були ще більшими. Найбільші представники належать до роду Palaeoloxodon, серед них також був вид Palaeoloxodon antiquus, відомий як слон із прямими бивнями. Ця тварина досягала висоти в 4 метри, а її вага — 12 тонн.

Останки стародавнього слона в Італії Фото: Mecozzi et al., 2025, PLOS One

P. antiquus мешкали в Європі та Західній Азії 28 тис. років тому і бродили землею з древніми людьми.

Під час розкопок у Римі палеонтологи знайшли набір останків слона з прямими бивнями, вік останків становив 404 000 років. Це означає, що тварина жила в порівняно теплий період часу на планеті — у період середнього плейстоцену. Поруч з останками слона вчені знайшли понад 500 кам'яних знарядь. Довжина більшості з цих знарядь не перевищувала 3 сантиметри. Дослідники вважають, що, можливо, в регіоні просто не було більших каменів, з яких стародавні люди могли зробити інструменти.

Але мініатюрність знарядь не завадила стародавнім мисливцям вбити й обробити слона. На кістках тварини були знайдені численні переломи, які були отримані незабаром після смерті. Характер деяких пошкоджень відповідав удару тупим предметом.

На основі аналізу решток вчені припустили, що маленькі кам'яні знаряддя використовували стародавні мисливці, щоб розрізати м'які тканини тварини.

Також палеонтологи знайшли кілька кісток тварини, які були модифіковані, щоб служити більшими знаряддями. Науковці зазначають, що на інших стоянках стародавніх людей у центральній Італії було знайдено рештки оброблених слонів за допомогою невеликих кам'яних знарядь і модифікованих кісток.

"Наше дослідження показує, як 400 000 років тому в районі Риму групи людей могли використовувати такий унікальний ресурс, як слон, не тільки для їжі, а й перетворюючи його кістки на знаряддя", — пояснили автори в супровідній заяві.

