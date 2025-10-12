Копал червей, а нашел 20 000 монет: житель Швеции обнаружил уникальный клад ХІІ века (фото)

Житель Швеции копал червей для рыбалки возле своего дома недалеко от Стокгольма и обнаружил огромное сокровище. Он нашел клад, насчитывающий до 20 000 серебряных монет из раннего Средневековья.

Житель Стокгольма обнаружил не только примерно 20 000 серебряных монет, но клад состоял также из жемчуга и серебряных украшений. Вся эта находка весит примерно 6 кг, и ее исследование продолжается. Интересно что, в то время, когда был закопан клад города Стокгольм еще не существовало, пишет Live Science.

Житель Швеции, который обнаружил сокровище сразу же сообщил о своей находке местным властям. Археологи сейчас изучают сокровища, которые хранились в медном котле, сильно разложившемся со временем.

По словам антиквара Софии Андерсон из Стокгольма, вероятно был найден один из самых больших серебряных кладов из всех когда-либо обнаруженных в Швеции. Пока что ученые пересчитали не все монеты, но считается, что их примерно 20 000, но может быть и больше.

Пока что ученые пересчитали не все монеты, но считается, что их примерно 20 000, но может быть и больше Фото: Live Science

Анализ монет показал, что большинство из них были созданы в ХII веке. На некоторых серебряных монетах есть надпись "KANUTUS". Это латинское имя короля Кнута I Эрикссона, который правил Швецией с 1167 по 1196 год. Это значит, что некоторые монеты были созданы во время правления этого короля. Также на некоторых монетах есть изображение этого короля.

Некоторые монеты являются очень редкими. Например, ученые обнаружили несколько "епископских монет". Их отчеканили влиятельные епископы. На этих монетах изображен епископ, держащий посох, который использовался духовенством как символ их церковного служения.

Анализ монет показал, что большинство из них были созданы в ХII веке Фото: Live Science

Лин Аннербек из Музея Средневековья в Стокгольме говорит, что клад является уникальным, ведь подобных сокровищ в Стокгольме и его окрестностях ранее не было обнаружено. Также впечатляет размер серебряного клада.

По словам Аннербек, Стокгольма в конце XII века еще не существовало, ведь официально город был основан только в 1252 году. К концу XIII века он стал крупнейшим городом Швеции.

По словам ученых, конец XII века был "смутным временем", поскольку шведы пытались колонизировать районы Финляндии. Поэтому считается, что многие люди прятали подобные сокровища, чтобы сохранить их. Учитывая количество мент и серебряных украшений, клад спрятал состоятельный человек. Исследование клада продолжается.

