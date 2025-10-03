Дайверы нашли остатки Флота сокровищ: находки стоят по меньшей мере миллион долларов (фото)

Дайверы, работавшие у восточного побережья Флориды, сообщили о поднятии со дна более 1000 испанских монет колониальной эпохи. Находка, стоимость которой оценивается в 1 миллион долларов, включает серебряные реалы и редкие золотые эскудо из злополучного Флота сокровища затонувшего в 1715 году.

Related video

Флот из 12 кораблей, который часто называют "серебряным флотом", отплыл из Гаваны 24 июля 1715 года, везя из Мексики, Перу и Боливии серебряные слитки, золотые монеты и королевские драгоценности, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В течение недели возле Флориды бушевала мощная буря, которая потопила 11 из 12 кораблей. Историки оценивают ущерб примерно в 400 миллионов долларов. Эта катастрофа дала начало "Сокровищному побережью" Флориды, где дайверы на протяжении веков продолжают находить разбросанные сокровища.

Этим летом подъем проводился капитаном Левином Шейверсом и экипажем судна M/V Just Right, работавшего на основании прав на подъем затонувшего флота 1715 года, предоставленных компанией Queens Jewels, LLC. В результате они обнаружили более 1000 серебряных реалов и пять золотых эскудо.

В результате исследований дайверы обнаружили более 1000 серебряных реалов Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

Многие монеты до сих пор читаются, их монетные знаки и даты сохранились, что дает ученым подробную информацию об испанских монетных дворах колониальной эпохи. "Состояние этих монет свидетельствует о том, что они были частью одного сундука или груза, который рассыпался, когда корабль разломился", — отметила компания, описав концентрацию артефактов как очень необычную.

Многие монеты до сих пор читаются, их монетные знаки и даты сохранились, что дает ученым подробную информацию об испанских монетных дворах колониальной эпохи. Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

По словам Сал Гутузо, директора по операциям 1715 Fleet — Queens Jewels, значение этой находки выходит за пределы ее денежной стоимости: "Каждая монета — это кусочек истории, материальная связь с людьми, которые жили, работали и плавали в эпоху Золотого века Испанской империи". Реалы и эскудо использовались в Европе, Азии и Америке, и были настолько распространены, что повлияли на развитие раннемодерных валютных систем.

Реалы и эскудо использовались в Европе, Азии и Америке, и были настолько распространены, что повлияли на развитие раннемодерных валютных систем Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

Записи также указывают, что флот перевозил драгоценности, принадлежавшие королеве Елизавете Фарнезе, в частности 74-каратное изумрудное кольцо и серьги с жемчугом, хотя эти предметы так и не нашли.

Легенды о таких сокровищах продолжают вызывать интерес, но законодательство Флориды строго регулирует работы по их поиску. Только лицензированные операторы под надзором государства могут проводить исследования затонувших кораблей, обеспечивая соблюдение археологических стандартов.

Важно

Сотни кельтских монет и ювелирных изделий нашли в Западной Богемии: исследование продолжается

Изъятые монеты проходят консервацию и впоследствии будут выставлены в музеях вдоль Трежер-Коуст, где посетители смогут взглянуть на колониальное прошлое. Эксперты продолжают поиски и считают, что значительная часть богатств флота все еще погребена под песками и ждет своего открытия.

Ранее Фокус писал о редком артефакте каменного века, обнаруженном в Норвегии. Во время раскопок в Хортени исследователи нашли более 5000 находок, среди которых каменный топор.

Также мы рассказывали о средневековом артефакте, который нашли в шотландском замке. Находку, известную как гравуар, передали в коллекцию Национального музея Шотландии.