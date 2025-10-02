Археологи нашли в Норвегии редкий артефакт каменного века: ему 9000 лет (фото)

Во время раскопок в Хортени, Норвегия, исследователи обнаружили следы жизни, датируемые примерно 9000 лет назад. Среди находок был редкий фрагмент каменного молота, которому тысячи лет.

Related video

Археолог Силье Хорстад из Музея культурной истории руководила раскопками и описала этот предмет как одну из самых ценных находок на этом месте. Такие палки могли служить инструментами, но также имели символическое значение, пишет Sciencenorway.no.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Хорстад, артефакт имел следы использования, свидетельствующие об измельчении растительных волокон или других материалов. Археолог Кнут Андреас Бергсвик из Бергенского университета добавил, что подобные палки делятся на три группы: простые типы, как та, что была найдена в Хортени, более декоративные образцы в форме звезд или крестов, и версии, изготовленные из органических материалов, таких как кость кита или дерево.

подобные палки делятся на три группы: простые типы, как та, что была найдена в Хортени, более декоративные образцы в форме звезд или крестов, и версии, изготовленные из органических материалов, таких как кость кита или дерево Фото: Museum of Cultural History

Изготовление этих инструментов требовало времени и изобретательности. Отверстие в камне просверлили с обеих сторон, оставляя его самым широким по краям и более узким в центре. Исследователи предполагают, что первобытные люди могли использовать полую кость в сочетании с песком и водой, чтобы медленно шлифовать камень.

Такие артефакты могли иметь символическое значение Фото: Museum of Cultural History Незаконченный топор Фото: Museum of Cultural History Рыболовные крючки и кости. Выемки на рыболовном крючке посередине держали леску на месте Фото: Museum of Cultural History Инструмент из горного хрусталя Фото: Museum of Cultural History Часть лезвия от почти полностью отполированного топора Фото: Museum of Cultural History

Целые головки палок редко сохраняются, но в других местах были найдены украшенные образцы с гравировкой. Около 12 процентов таких предметов содержат маркировку, а некоторые были намеренно помещены в болота или море. Археолог Кристиан Лёхсен Рёдсруд предположил, что такие артефакты могли быть символами статуса, возможно, связанными с охотниками, которые занимали руководящие должности в своих общинах.

Раскопки в Хортени дали более 5000 артефактов Фото: Museum of Cultural History Находки такого типа иллюстрируют культурные изменения, произошедшие около 9000 лет назад в Восточной Норвегии Фото: Museum of Cultural History

Раскопки в Хортени дали более 5000 артефактов, от топоров и обломков рыболовных крючков до костей и остатков дома. Небольшую хижину, вероятно площадью около 10 квадратных метров, обнаружили на более высокой местности, тогда как кости были сосредоточены ближе к тому, что когда-то было береговой линией.

Также исследователи обнаружили образцы обугленных лесных орехов, которые в дальнейшем исследуют с помощью радиоуглеродного датирования, чтобы определить точный возраст поселения. Как пояснила Хорстад, лесные орехи особенно полезны для датировки, поскольку их собирали и потребляли в течение одного года.

Находки такого типа иллюстрируют культурные изменения, произошедшие около 9000 лет назад в Восточной Норвегии. По словам Бергсвика, люди стали менее мобильными, инвестировали в более прочные дома и больше полагались на рыболовство и другие местные ресурсы.

Важно

12 000-летние наскальные рисунки Аравийской пустыни раскрывают секреты древней культуры (фото)

Эти изменения знаменовали переход к более стабильному образу жизни, а место раскопок в Хортени дает редкую возможность заглянуть в эволюцию технологий и традиций сообществ каменного века.

Ранее Фокус писал о средневековом артефакте, который нашли в шотландском замке. Находку, известную как гравуар, передали в коллекцию Национального музея Шотландии.

Также мы рассказывали о том, каким на самом деле был прототип Дракулы. Речь идет о Владе Цепеше, средневековом правителе Волоького княжества.