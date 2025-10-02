Археологи нашли в Норвегии редкий артефакт каменного века: ему 9000 лет (фото)
Во время раскопок в Хортени, Норвегия, исследователи обнаружили следы жизни, датируемые примерно 9000 лет назад. Среди находок был редкий фрагмент каменного молота, которому тысячи лет.
Археолог Силье Хорстад из Музея культурной истории руководила раскопками и описала этот предмет как одну из самых ценных находок на этом месте. Такие палки могли служить инструментами, но также имели символическое значение, пишет Sciencenorway.no.
По словам Хорстад, артефакт имел следы использования, свидетельствующие об измельчении растительных волокон или других материалов. Археолог Кнут Андреас Бергсвик из Бергенского университета добавил, что подобные палки делятся на три группы: простые типы, как та, что была найдена в Хортени, более декоративные образцы в форме звезд или крестов, и версии, изготовленные из органических материалов, таких как кость кита или дерево.
Изготовление этих инструментов требовало времени и изобретательности. Отверстие в камне просверлили с обеих сторон, оставляя его самым широким по краям и более узким в центре. Исследователи предполагают, что первобытные люди могли использовать полую кость в сочетании с песком и водой, чтобы медленно шлифовать камень.
Целые головки палок редко сохраняются, но в других местах были найдены украшенные образцы с гравировкой. Около 12 процентов таких предметов содержат маркировку, а некоторые были намеренно помещены в болота или море. Археолог Кристиан Лёхсен Рёдсруд предположил, что такие артефакты могли быть символами статуса, возможно, связанными с охотниками, которые занимали руководящие должности в своих общинах.
Раскопки в Хортени дали более 5000 артефактов, от топоров и обломков рыболовных крючков до костей и остатков дома. Небольшую хижину, вероятно площадью около 10 квадратных метров, обнаружили на более высокой местности, тогда как кости были сосредоточены ближе к тому, что когда-то было береговой линией.
Также исследователи обнаружили образцы обугленных лесных орехов, которые в дальнейшем исследуют с помощью радиоуглеродного датирования, чтобы определить точный возраст поселения. Как пояснила Хорстад, лесные орехи особенно полезны для датировки, поскольку их собирали и потребляли в течение одного года.
Находки такого типа иллюстрируют культурные изменения, произошедшие около 9000 лет назад в Восточной Норвегии. По словам Бергсвика, люди стали менее мобильными, инвестировали в более прочные дома и больше полагались на рыболовство и другие местные ресурсы.Важно
Эти изменения знаменовали переход к более стабильному образу жизни, а место раскопок в Хортени дает редкую возможность заглянуть в эволюцию технологий и традиций сообществ каменного века.
