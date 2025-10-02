Жизнь и смерть Влада Цепеша: каким на самом деле был средневековый правитель, прототип Дракулы (фото)
Легенды о вампирах распространялись в разных культурах на протяжении веков, но история о Дракуле стала всемирно известной. Вдохновением для этой истории стал Влад Цепеш, реальный правитель юго-восточной Европы XV века.
Жизнь Влада III, известного как Влад Цепеш, стала связанной с романом Брэма Стокера "Дракула" 1897 года, хотя историки отмечают, что не следует путать факты и вымысел, пишет Live Science.
Влад III родился в 1431 году, вероятнее всего, в Трансильвании или в королевской резиденции в Тырговиште. Его отец был воеводой Валашского княжества, расположенного между христианской Европой и расширяющейся Османской империей.
В юности Влад и его брат были заключены в османский двор, где они получили образование в области науки, философии и военной тактики. Эти годы сформировали его глубокую ненависть к османам, которая впоследствии подпитывала его кампании сопротивления. Археологи подтвердили в 2014 году, что Влад и его брат были заключены в замок Токат, Турция, где подземелья и туннели до сих пор открыты для посетителей.
Когда Влад наконец занял трон в 1456 году, он укрепил свою власть как военными действиями, так и печально известной жестокостью. Хронисты описывали, как он наказывал соперников и врагов пытками, увечьями и, особенно, насаживанием на кол — методом, который принес ему печально известную славу.
Хотя некоторые памфлеты XV века преувеличивали его действия, последние исследования историка Денеша Харая свидетельствуют, что количество жертв было меньше, чем общепринято считается.
Исторические записи описывают, как в 1462 году, во время конфликта с османами, Влад казнил тысячи вражеских солдат на сваях за пределами Тырговиште. Несмотря на жестокость, его победы принесли ему восхищение в некоторых частях Европы, даже от папы Пия II, который считал его защитником христианства.
Вскоре после казни османских солдат Владу пришлось бежать в Венгрию, не имея возможности победить Мехмеда II, османского правителя.
Между тем его младший брат Раду, который стал на сторону османов, взял на себя управление Волошским княжеством, однако после его смерти в 1475 году местные бояре поддержали возвращение Влада к власти. В 1476 году Влад вернул себе трон при поддержке воеводы Молдавии Стефана III, однако в том же году Влад умер во время битвы с османами, попав в засаду.
Однако перед смертью воевода Валахии имел серьезные проблемы со здоровьем. Научный анализ письма, написанного Владом в 1475 году, выявил возможные заболевания, в частности респираторную инфекцию и болезнь, которая, возможно, заставляла его плакать кровяными слезами.
Место его захоронения до сих пор неизвестно, историки разделились между монастырем Снагов вблизи Бухареста и монастырем Комана, расположенным ближе к полю боя, где он погиб.
Хотя его реальная жизнь была далека от выдумки о вампирах, которая позже позаимствовала его имя, это ассоциация продолжает очаровывать читателей, историков и туристов. Его наследие заключается не только в его жестоких методах, но и в том, как один средневековый князь стал неразрывно связан с одной из самых темных легенд литературы.
