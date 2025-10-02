Жизнь и смерть Влада Цепеша: каким на самом деле был средневековый правитель, прототип Дракулы (фото)

Легенды о вампирах распространялись в разных культурах на протяжении веков, но история о Дракуле стала всемирно известной. Вдохновением для этой истории стал Влад Цепеш, реальный правитель юго-восточной Европы XV века.

Жизнь Влада III, известного как Влад Цепеш, стала связанной с романом Брэма Стокера "Дракула" 1897 года, хотя историки отмечают, что не следует путать факты и вымысел, пишет Live Science.

Влад III родился в 1431 году, вероятнее всего, в Трансильвании или в королевской резиденции в Тырговиште. Его отец был воеводой Валашского княжества, расположенного между христианской Европой и расширяющейся Османской империей.

В юности Влад и его брат были заключены в османский двор, где они получили образование в области науки, философии и военной тактики. Эти годы сформировали его глубокую ненависть к османам, которая впоследствии подпитывала его кампании сопротивления. Археологи подтвердили в 2014 году, что Влад и его брат были заключены в замок Токат, Турция, где подземелья и туннели до сих пор открыты для посетителей.

Когда Влад наконец занял трон в 1456 году, он укрепил свою власть как военными действиями, так и печально известной жестокостью Фото: Public Domain

Когда Влад наконец занял трон в 1456 году, он укрепил свою власть как военными действиями, так и печально известной жестокостью. Хронисты описывали, как он наказывал соперников и врагов пытками, увечьями и, особенно, насаживанием на кол — методом, который принес ему печально известную славу.

Хотя некоторые памфлеты XV века преувеличивали его действия, последние исследования историка Денеша Харая свидетельствуют, что количество жертв было меньше, чем общепринято считается.

В 1476 году Влад вернул себе трон при поддержке воеводы Молдавии Стефана III Фото: Public Domain

Исторические записи описывают, как в 1462 году, во время конфликта с османами, Влад казнил тысячи вражеских солдат на сваях за пределами Тырговиште. Несмотря на жестокость, его победы принесли ему восхищение в некоторых частях Европы, даже от папы Пия II, который считал его защитником христианства.

Вскоре после казни османских солдат Владу пришлось бежать в Венгрию, не имея возможности победить Мехмеда II, османского правителя.

Между тем его младший брат Раду, который стал на сторону османов, взял на себя управление Волошским княжеством, однако после его смерти в 1475 году местные бояре поддержали возвращение Влада к власти. В 1476 году Влад вернул себе трон при поддержке воеводы Молдавии Стефана III, однако в том же году Влад умер во время битвы с османами, попав в засаду.

Исторические записи описывают, как в 1462 году, во время конфликта с османами, Влад казнил тысячи вражеских солдат на сваях за пределами Тырговиште Фото: Public Domain

Однако перед смертью воевода Валахии имел серьезные проблемы со здоровьем. Научный анализ письма, написанного Владом в 1475 году, выявил возможные заболевания, в частности респираторную инфекцию и болезнь, которая, возможно, заставляла его плакать кровяными слезами.

Место его захоронения до сих пор неизвестно, историки разделились между монастырем Снагов вблизи Бухареста и монастырем Комана, расположенным ближе к полю боя, где он погиб.

Хотя его реальная жизнь была далека от выдумки о вампирах, которая позже позаимствовала его имя, это ассоциация продолжает очаровывать читателей, историков и туристов. Его наследие заключается не только в его жестоких методах, но и в том, как один средневековый князь стал неразрывно связан с одной из самых темных легенд литературы.

