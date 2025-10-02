Война и упадок таинственного королевства: ученые нашли новые подсказки к краху Саньсиндуя (фото)

Новые исследования меняют представление экспертов об одном из самых загадочных археологических мест Китая. Ученые предполагают, что около 3000 лет назад внутренние конфликты в Саньсиндуе, столице королевства Шу привели к ее упадку.

На академическом форуме в Сычуане профессор Пекинского университета Сунь Хуа заявил, что политические и религиозные конфликты разделили Сансиндуй на последнем этапе его культурного развития, пишет Arkeonews.

"Доказательства свидетельствуют, что эта война, вероятно, была внутренним конфликтом в Саньсиндуе, и наиболее пострадавшей группой, судя по всему, была теократическая аристократия, ответственная за религиозные и ритуальные дела", — заявил Сунь.

Его анализ связывает упадок этого места с гражданской войной, которая ослабила как руководство, так и духовную власть.

Саньсиндуй, впервые обнаруженный в 1920-х годах, прославился своими необычными бронзовыми изделиями: масками с выразительными глазами, высокими бронзовыми деревьями и золотыми скипетрами, которые не похожи ни на какие артефакты из Центральных равнин.

Археологи разделили историю города на три этапа — ранние укрепленные поселения, процветающая столица Шу и последняя фаза распада. В последний период были разрушены городские стены, изменены системы водоснабжения, заброшены стройки, а ритуальные ямы внезапно заполнились артефактами из бронзы, нефрита, слоновой кости и золота.

Сунь интерпретирует это как доказательство того, что ритуальные элиты потеряли власть, а те, кто выжил, либо отступили в меньшие города, либо рассеялись по бассейну Сычуань.

Раскопки, проводимые с 1986 года, обнаружили восемь больших ям, содержащих бронзовые головы в натуральную величину, покрытые золотом маски, бивни слоновой кости и изысканные нефритовые резьбы.

Радиоуглеродное датирование датирует несколько ям между 1200 и 1010 годами до н. э., что совпадает с поздней династией Шан.

Решение похоронить такие ценные предметы остается предметом дискуссий — то ли как жертвы, то ли как чрезвычайные тайники, то ли как символические акты, обозначающие крах.

В отличие от династии Шан, которая оставила письменные записи на костях оракулов, жители Саньсиндуя не создали никаких текстов, поэтому их система верований остается в основном неизвестной.

Доказательства также указывают на контакты с династией Шан через обмен нефритом и слоновой костью. Эта межрегиональная связь демонстрирует культурное разнообразие Китая бронзового века.

Сунь подчеркнул, что изменения в населении также сказались на упадке этого места, поскольку новые группы прибыли на равнину Чэнду и переформировали ее общество.

Сегодня Саньсиндуй остается как объектом исследований, так и культурным символом. Цифровые выставки демонстрируют его артефакты мировой аудитории, обеспечивая более широкий доступ к сокровищам, которые слишком хрупкие для транспортировки.

Ученые продолжают исследовать, вызвали ли его упадок гражданская война, природные катастрофы или внешние соперники.

Ясно лишь то, что разрушенные стены и захороненные бронзовые изделия этого места хранят память о королевстве, подъем и упадок которого сформировали культурный ландшафт древнего Китая.

