Не просто памятники: ученые узнали предназначение драконьих камней

Археологи исследовали вишапы, таинственные стоячие камни, чтобы узнать об их происхождении и значении. Эти памятники, известные как "драконьи камни", созданные более шести тысяч лет назад и, вероятно, играли важную роль в древних ритуалах, связанных с водой.

Related video

Исследование проводили Ваге Гурзадян и Арсен Бобокян, которые изучили 115 мест расположения драконьих камней с помощью ГИС-картографирования, исследований высоты над уровнем моря, морфологических измерений и статистического моделирования, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно их исследованию, камни, часто украшенные резьбой в виде рыб, шкур животных или гибридных узоров, были намеренно размещены вблизи природных источников и доисторических ирригационных систем.

"Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что вишапы были тесно связаны с древним культом воды", — объясняют авторы.

Одним из важнейших мест является Тиринкатар на горе Арагац, где двенадцать драконьих камней размещены над древними оросительными каналами и системами водозабора.

Раскопки там обнаружили органические остатки, которые датируют некоторые памятники примерно 4200-4000 годами до н. э., что относит их к позднему халколиту.

Исследование также показало, что их распределение на разных высотах над уровнем моря следовало определенным закономерностям, возможно связанным с сезонными практиками или ритуальной деятельностью.

Важно

Священный союз между солнечным героем и богиней плодородия: в Испании нашли памятник иберийцев

Эти результаты ставят под сомнение предыдущие теории, согласно которым памятники, построенные на больших высотах, были бы меньше или реже. Исследование демонстрирует культурное и духовное значение воды в ранних армянских общинах.

Ранее Фокус писал о ценном артефакте, который нашел поисковик и едва не выбросил в мусорку.

А также мы рассказывали о последнем секрете Клеопатры. Археологи приблизились к разгадке тайны захоронения царицы.