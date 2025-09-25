Едва не выбросил в мусорку: поисковик нашел ценный артефакт, но вовремя спохватился

Поисковик с помощью металлоискателя обнаружил римский артефакт возрастом 2000 лет. Такие украшения символизировали богатство, социальный статус и региональную идентичность.

Мартин Уильямс, поисковик из Дорсета, нашел брошь на вспаханном поле вблизи Дорчестера. Сначала он предположил, что бронзовая вещь была современной игрушкой или значком, и чуть не выбросил ее вместе с металлоломом, пишет Arkeonews.

"Только когда я почистил ее дома, я увидел бронзу и подумал: "Слава Богу, что я ее не сломал", — пояснил он.

Позже эксперты подтвердили, что находка является римской брошью, которой около 2000 лет, что является редкой находкой для этого региона и добавляет ценной информации о деятельности римлян на юго-западе.

Броши в римской Британии были не только декоративными предметами. Они также символизировали богатство, социальный статус и региональную идентичность.

Археологи отмечают, что такие артефакты являются одними из самых распространенных римских предметов, обнаруженных по всей Европе, от простых функциональных шпилек до изысканных произведений искусства.

Находка в Дорсете дает представление о повседневной жизни в римских провинциях, связывая моду с более глобальными культурными влияниями того времени.

Эта находка также отражает растущую популярность металлоискателей в Англии, где энтузиасты должны соблюдать правила уведомления о находках в соответствии с Законом о сокровищах 1996 года.

Этот закон требует сообщать о значительных находках, обычно возрастом более 300 лет и изготовленных из драгоценных материалов, чтобы музеи могли рассмотреть возможность их приобретения.

Только в 2022 году было зарегистрировано более 1300 случаев находок, в том числе монеты, ювелирные изделия и целые сокровища. Уильямс, который занимается этим хобби всего четыре года, говорит, что его мотивирует увлечение от связи забытых предметов с историческими рассказами.

