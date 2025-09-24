250 лет власти: ученые назвали династию фараонов, которые дольше всех правили Древним Египтом

На протяжении тысячелетий Древним Египтом правили фараоны, чьи правления объединялись в династии. Эти династии представляли линии наследования, либо через родственные связи, либо через правителей, которые получили власть от своих предшественников.

Давний вопрос среди историков заключался в том, какая из этих династий просуществовала дольше всех. Династией, которая дольше всех удерживала власть, была XVIII династия, просуществовавшая около 250 лет, пишет Live Science.

Исследователи определили ее продолжительность с помощью исторических записей и радиоуглеродного датирования. Династия началась около 1550 года до н. э., когда фараон Яхмос I изгнал гиксосов, группу из Азии, которая контролировала часть Египта более века.

Преемники Яхмоса расширили влияние Египта, создав империю, которая простиралась от современного Судана до современной Сирии. Среди самых известных правителей этой династии был Тутанхамон, чью гробницу обнаружила британская экспедиция в 1922 году.

Хотя историки часто описывают прошлое Египта как разделенное на 30 династий, ученые отмечают, что такая классификация является более поздним изобретением. Майкл Ди, доцент кафедры изотопной хронологии Университета Гронингена, объяснил, что династии были определены только около 300 г. до н. э., когда писатели начали использовать этот термин.

Марк Ван Де Мирооп, профессор истории Колумбийского университета, добавил, что эта система была разработана Мането, египетским священником, который в III веке до н. э. написал историю страны на греческом языке. Он отметил, что хотя большинство правителей XVIII династии были родственниками, последние два были исключениями, которые кратковременно находились у власти.

Хотя XVIII династия была самой длинной по этой системе, некоторые периоды иностранного господства длились дольше. Греческий контроль начался в 332 году до н.э., когда Александр Великий завоевал Египет. После его смерти его генерал Птолемей и его потомки правили регионом до смерти Клеопатры VII в 30 году до н.э.

После этого Египет стал частью Римской империи. Хотя римские императоры редко ступали на эту землю, их все равно изображали как фараонов. Западная Римская империя в конечном итоге распалась в 476 году н. э., но Восточная Римская империя, позже названная Византийской империей, удерживала Египет до 646 года н. э., когда он был захвачен Рашидунским халифатом, образованным в Аравии после смерти пророка Мухаммеда.

Изучение династий показывает, как на руководство Египтом влияли не только местные правители, но и иностранные государства. Эти преобразования демонстрируют важность региона в мировой истории и его длительное влияние на различные цивилизации.

