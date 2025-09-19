Легенда о бессмертии правдива: ученые нашли следы экспедиции первого императора Китая (фото)

Первый император Китая запомнился не только объединением нации, но и своими неустанными попытками избежать смерти. Недавние находки свидетельствуют о том, что эти поиски были более масштабными, чем считалось ранее.

На Тибетском плато ученые обнаружили резьбу с записью об экспедиции 210 года до н. э., отправленной на поиски легендарного "эликсира жизни", пишет Arkeonews.

В июне исследователи объявили об открытии надписи в горах Куньлунь, вблизи озера Гяринг, на высоте более 4300 метров. Написанная мелким шрифтом династии Цинь, она гласит: "Император приказал великому мастеру пятого уровня Йи возглавить группу алхимиков, чтобы собрать яо". Слово "яо" может означать травы, минералы или даже мифический эликсир.

Надпись также гласит, что группа добралась до озера Чжалин в Цинхае в третьем месяце 37-го года правления императора. Хотя в исторических текстах упоминаются посланцы, которые путешествовали на восток, возможно в Японию, до этого открытия не существовало никаких упоминаний о западной экспедиции.

Аутентичность надписи подтвердила Национальная администрация культурного наследия после детального анализа. Исследователи изучили минеральный состав, следы от инструментов и естественное выветривание.

Удары долота соответствовали технологии эпохи Цинь, а бороздки на камне содержали минеральные отложения, соответствующие более чем двум тысячам лет воздействия окружающей среды.

Прочный кварцевый песчаник сохранил текст в отличном состоянии. Дэн Чао из управления культурного наследия отметил, что дата и неповрежденное состояние камня помогли заполнить важные пробелы в исторических записях.

Цинь Ши Хуан-ди (259-210 гг. до н.э.) объединил Китай в 221 году до н.э., установив централизованное правительство, стандартизированные системы письма, валюты и инфраструктуры. Однако он также известен своим страхом перед смертью.

Древние источники описывают его зависимость от алхимиков, употребление веществ на основе ртути и экспедиции в поисках вечной жизни. По иронии судьбы, многие считают, что именно ртуть способствовала его смерти во время путешествия по восточному Китаю в 210 году до н. э.

Наиболее известным символом этой одержимости является Теракотовая армия — огромная подземная армия, призванная охранять его в загробной жизни. Тибетская надпись расширяет это наследие, указывая на то, что его усилия противостоять смертности распространялись даже на отдаленные высокогорья.

Эта находка вызвала бурные дискуссии. Историк Пекинского университета Синь Дейон призвал к большей прозрачности в обнародовании процесса проверки, тогда как международные эксперты, такие как Ли Юэлин, поддержали выводы, отметив, что следы от инструментов являются убедительным доказательством датировки надписи эпохой Цинь.

Для историков тибетский камень демонстрирует, что стремление императора к бессмертию было больше, чем мифом. Цинь Ши Хуан-ди привлекал чиновников и ресурсы на огромных расстояниях, отражая чрезвычайное влияние государства Цинь.

Хотя династия была недолговечной, ее законы, памятники и централизованное видение сформировали более позднюю историю Китая. Надпись раскрывает то, насколько далеко простирались амбиции империи в поисках вечной жизни.

