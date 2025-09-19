Легенда про безсмертя правдива: вчені знайшли сліди експедиції першого імператора Китаю (фото)

Перший імператор Китаю запам'ятався не тільки об'єднанням нації, але й своїми невпинними спробами уникнути смерті. Нещодавні знахідки свідчать про те, що ці пошуки були більш масштабними, ніж вважалося раніше.

На Тибетському плато вчені виявили різьблення з записом про експедицію 210 року до н. е., відправлену на пошуки легендарного "еліксиру життя", пише Arkeonews.

У червні дослідники оголосили про відкриття напису в горах Куньлунь, поблизу озера Гярінг, на висоті понад 4300 метрів. Написана дрібним шрифтом династії Цинь, вона говорить: "Імператор наказав великому майстру п'ятого рівня Йі очолити групу алхіміків, щоб зібрати яо". Слово "яо" може означати трави, мінерали або навіть міфічний еліксир.

Напис також свідчить, що група дісталася озера Чжалін у Цінхаї в третьому місяці 37-го року правління імператора. Хоча в історичних текстах згадуються посланці, які подорожували на схід, можливо до Японії, до цього відкриття не існувало жодних згадок про західну експедицію.

Автентичність напису підтвердила Національна адміністрація культурної спадщини після детального аналізу. Дослідники вивчили мінеральний склад, сліди від інструментів та природне вивітрювання.

Удари долота відповідали технології епохи Цинь, а борозенки на камені містили мінеральні відкладення, що відповідають понад двом тисячам років впливу навколишнього середовища.

Міцний кварцовий пісковик зберіг текст у чудовому стані. Ден Чао з управління культурної спадщини зазначив, що дата та непошкоджений стан каменю допомогли заповнити важливі прогалини в історичних записах.

Цінь Ши Хуан-ді (259–210 рр. до н. е.) об'єднав Китай у 221 р. до н. е., встановивши централізований уряд, стандартизовані системи письма, валюти та інфраструктури. Однак він також відомий своїм страхом перед смертю.

Стародавні джерела описують його залежність від алхіміків, вживання речовин на основі ртуті та експедиції в пошуках вічного життя. За іронією долі, багато хто вважає, що саме ртуть сприяла його смерті під час подорожі східним Китаєм у 210 році до н. е.

Найбільш відомим символом цієї одержимості є Теракотова армія — величезна підземна армія, покликана охороняти його в загробному житті. Тибетський напис розширює цю спадщину, вказуючи на те, що його зусилля протистояти смертності поширювалися навіть на віддалені високогір'я.

Ця знахідка викликала бурхливі дискусії. Історик Пекінського університету Сінь Дейон закликав до більшої прозорості в оприлюдненні процесу перевірки, тоді як міжнародні експерти, такі як Лі Юелін, підтримали висновки, зазначивши, що сліди від інструментів є переконливим доказом датування напису епохою Цинь.

Для істориків тибетський камінь демонструє, що прагнення імператора до безсмертя було більше, ніж міфом. Цінь Ши Хуан-ді залучав чиновників і ресурси на величезних відстанях, відображаючи надзвичайний вплив держави Цинь.

Хоча династія була недовговічною, її закони, пам'ятники та централізована візія сформували пізнішу історію Китаю. Напис розкриває те, наскільки далеко сягали амбіції імперії в пошуках вічного життя.

