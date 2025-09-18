Зник прямо з Каїрського музею: влада Єгипту шукає древній золотий браслет (фото)
З Каїрського єгипетського музею зник стародавній золотий браслет, якому понад 3000 років. Про це повідомили представники влади Єгипту.
Зниклий артефакт — це рідкісний золотий браслет, прикрашений кулястими намистинами з лазуриту. Він датується часами правління фараона Аменемопета, правителя 21-ї династії Єгипту з 993 по 984 рік до нашої ери, пише BBC.
Фараон Аменемопет, хоч і менш відомий, ніж Тутанхамон, залишив після себе кілька визначних артефактів, зокрема свою позолочену дерев'яну похоронну маску, що зберігається в Єгипетському музеї. Окрім того, його поховання — одне з трьох повністю збережених поховань Стародавнього Єгипту.
За даними Міністерства старожитностей, браслет зник з реставраційної лабораторії Єгипетського музею.
Чиновники підтвердили, що справу негайно передали до поліції, і заявили: "Зображення браслета розіслано до всіх аеропортів, морських портів і сухопутних прикордонних переходів як запобіжний захід для запобігання спробам контрабанди".
Також було створено комітет фахівців для перевірки та реєстрації всіх артефактів, що зберігаються в лабораторії.
Лазурит, вставлений у зниклий браслет, дуже цінувався ц Стародавньому Єгипті, символізуючи владу і божественний захист.
Згідно з повідомленнями єгипетської газети Al-Misri al-Yawm, зникнення виявили нещодавно, коли співробітники готували артефакти до відправки в Рим, де наступного місяця має відкритися виставка.Важливо
Зникнення є особливо значущим, оскільки сталося за кілька тижнів до довгоочікуваного відкриття Великого Єгипетського музею в Гізі, де будуть зберігатися скарби з гробниці Тутанхамона.
Втрата такого артефакту не тільки викликає занепокоєння з приводу безпеки, але й демонструє важливість збереження культурної спадщини Єгипту для майбутніх поколінь.
