5000-річна знахідка: археологи знайшли незвичайний артефакт у кургані Ґьок-Гьоюк (фото)

У Туреччині археологи виявили фрагмент кераміки з викарбуваним обличчям людини, вік якого, за оцінками, становить майже 5000 років. Предмет знайшли під час розкопок доісторичного кургану в провінції Конья.

Артефакт знайшли в кургані Ґьок-Гьоюк під керівництвом доцента Рамазана Гюндюза з університету Сельчук. Вважається, що цей фрагмент, прикрашений мигдалеподібними очима, вигнутими бровами та виразним носом, був частиною церемоніального посуду, пише Arkeonews.

За словами Гюндюза, "цей фрагмент кераміки є надзвичайним, оскільки відображає символічне значення людського обличчя в ранніх суспільствах".

Розкопки на цьому місці також виявили фігурки, печатки, обсидіанові знаряддя та кам'яні сокири, що вказує на поселення з розвиненими ремісничими традиціями та соціальною складністю.

Фото: AA

Фахівці припускають, що знахідка належить до ранньої бронзової доби, хоча її точний вік буде підтверджено радіовуглецевим аналізом. Сам Ґьок-Гьоюк давно визнаний однією з найважливіших археологічних пам'яток у центральній Анатолії, де знайдено свідчення проживання людей від неоліту до залізної доби.

Вперше виявлений у 1950-х роках британським археологом Джеймсом Меллаартом, курган знову дослідили в останні роки в рамках турецького проєкту "Спадщина для майбутнього". Зараз місце розкопок отримує підтримку як від муніципалітету Сейдішехір, так і від муніципалітету Конья.

Фрагмент з Ґьок-Гьоюк має особливе значення через свою символічну цінність. Посудини з людськими обличчями знаходили в інших місцях Анатолії, часто пов'язані з церемоніями, що стосуються родючості, ритуалів поклоніння предкам або сезонних циклів.

Це відкриття сприяє глибшому розумінню культурних і духовних практик доісторичної Анатолії. Продовжуючи розкопки, дослідники сподіваються виявити інші ритуальні посудини, які проллють світло на символічні традиції регіону.

Також ми розповідали про бурштин зі скам'янілістю динозавра. У ньому збереглася частина хвоста, якій майже 100 мільйонів років.