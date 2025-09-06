Учені знайшли таємні тунелі у Південній Америці: їх створили не люди

На початку XXI століття вчені в Південній Америці натрапили на величезні тунелі, приховані під землею. Ці підземні ходи спантеличили дослідників, оскільки вони не були результатом людської діяльності чи будь-якої відомої геологічної активності.

Відкриття почалося, коли Генріх Франк, професор геології, помітив незвичайний отвір на схилі пагорба, проїжджаючи повз будівельний майданчик у Бразилії. Зацікавившись, він пізніше повернувся і заліз всередину, пише IFLScience.

Прохід простягався приблизно на 4,5 метра, і в його кінці дослідник натрапив на щось надзвичайне: гігантські сліди пазурів, викарбувані на стелі.

"У світі не існує геологічних процесів, які б утворювали довгі тунелі з круглим або еліптичним перерізом, що розгалужуються, піднімаються і опускаються, зі слідами кігтів на стінах. Я бачив десятки печер неорганічного походження, і в цих випадках цілком очевидно, що тварини, які риють, не брали участі в їх створенні", — пояснив науковець. Його дослідження показали, що такі споруди могли вирити тільки величезні тварини.

Докази вказували на гігантських лінивців, які вимерли і жили приблизно 8000–10 000 років тому. На відміну від сучасних лінивців, які рухаються повільно і важать небагато, ці доісторичні істоти досягали розмірів африканського слона і мали силу, щоб вирити великі тунелі.

У регіоні Ріо-Гранде-до-Сул у Бразилії Френк і його колеги задокументували понад 1500 таких стародавніх нір. Найдовша з них простягалася на 600 метрів у довжину і була достатньо високою, щоб людина могла пройти крізь неї. Ймовірно, його вирили групи лінивців протягом декількох поколінь.

Дослідження 2018 року, в якому було проаналізовано 200 скам'янілих слідів в Юті, показало, що люди і лінивці тісно взаємодіяли, а докази вказують на переслідування і полювання.

"Лінивці були б грізною здобиччю. Їхні сильні руки та гострі кігті надавали їм смертельну силу та явну перевагу в ближньому бою", — зазначають науковці.

