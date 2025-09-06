Усі фото Чумацького Шляху несправжні: колишня працівниця NASA розповіла правду

Учених часто запитують, чому, попри технологічний прогрес людства, не існує справжніх фотографій галактики Чумацький Шлях. Питання полягає в тому, як ми можемо бачити галактику, в якій живемо, якщо наша точка огляду обмежена її межами.

Колишня космічна аналітикиня NASA Олександра Дотен нещодавно порушила це питання в соціальних мережах, пояснивши, що кожна "фотографія" Чумацького Шляху насправді є художнім зображенням, пише IFLScience.

"Кожне повне зображення Чумацького Шляху, яке ви бачите, є ілюстрацією", — пояснила вона, додавши, що люди, можливо, ніколи не побачать галактику повністю.

Обмеження виникає тому, що ми завжди спостерігали Чумацький Шлях лише з одного з його спіральних рукавів. Щоб зробити справжню фотографію, космічний корабель має відлетіти далеко за межі диска галактики — а це далеко за межами наших нинішніх можливостей.

Ця проблема схожа на те, як люди колись розуміли форму Землі до космічних польотів. Вчені визначили розміри Землі за допомогою ретельних вимірювань і спостережень, але повне зображення з'явилося лише після місії "Аполлон-17" у 1972 році, коли астронавти зробили знамениту фотографію "Блакитна мармурова куля".

Натомість, щоб покинути Сонячну систему і сфотографувати нашу галактику, потрібно подолати настільки великі відстані, що така місія навряд чи відбудеться в найближчому майбутньому.

Навіть без справжнього зовнішнього зображення астрономи продовжують вдосконалювати наше розуміння Чумацького Шляху. Картуючи зірки, вивчаючи його спіральну структуру та спостерігаючи за такими явищами, як надмасивна чорна діра в його центрі, дослідники сформували чітке уявлення про його форму як спіральної галактики з перемичкою.

Порівняння з іншими галактиками також дають цінну інформацію, подібно до того, як вивчення випуклості Юпітера колись допомогло підтвердити випуклість екватора Землі.

Хоча майбутні покоління, можливо, ніколи не побачать повної фотографії Чумацького Шляху, поточні дослідження гарантують, що наше розуміння нашої галактичної домівки з кожним спостереженням стає все багатшим.

