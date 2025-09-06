Все фото Млечного Пути ненастоящие: бывшая сотрудница NASA рассказала правду

Ученых часто спрашивают, почему, несмотря на технологический прогресс человечества, не существует настоящих фотографий галактики Млечный Путь. Вопрос заключается в том, как мы можем видеть галактику, в которой живем, если наша точка обзора ограничена ее пределами.

Бывший космический аналитик NASA Александра Дотен недавно подняла этот вопрос в социальных сетях, объяснив, что каждая "фотография" Млечного Пути на самом деле является художественным изображением, пишет IFLScience.

"Каждое полное изображение Млечного Пути, которое вы видите, является иллюстрацией", — пояснила она, добавив, что люди, возможно, никогда не увидят галактику полностью.

Ограничение возникает потому, что мы всегда наблюдали Млечный Путь лишь из одного из его спиральных рукавов. Чтобы сделать настоящую фотографию, космический корабль должен улететь далеко за пределы диска галактики — а это далеко за пределами наших нынешних возможностей.

Эта проблема похожа на то, как люди когда-то понимали форму Земли до космических полетов. Ученые определили размеры Земли с помощью тщательных измерений и наблюдений, но полное изображение появилось только после миссии "Аполлон-17" в 1972 году, когда астронавты сделали знаменитую фотографию "Голубой мраморный шар".

Зато, чтобы покинуть Солнечную систему и сфотографировать нашу галактику, нужно преодолеть настолько большие расстояния, что такая миссия вряд ли состоится в ближайшем будущем.

Даже без настоящего внешнего изображения астрономы продолжают совершенствовать наше понимание Млечного Пути. Картируя звезды, изучая его спиральную структуру и наблюдая за такими явлениями, как сверхмассивная черная дыра в его центре, исследователи сформировали четкое представление о его форме как спиральной галактики с перемычкой.

Сравнения с другими галактиками также дают ценную информацию, подобно тому, как изучение выпуклости Юпитера когда-то помогло подтвердить выпуклость экватора Земли.

Хотя будущие поколения, возможно, никогда не увидят полной фотографии Млечного Пути, текущие исследования гарантируют, что наше понимание нашего галактического дома с каждым наблюдением становится все богаче.

