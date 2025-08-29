Переплюнет Гебекли-Тепе: древний курган может переписать историю цивилизации (фото)

Археологи исследуют доисторический курган Мендик-Тепе в Турции, который может поставить под сомнение хронологию древнейших памятников мира. Раскопки меняют представление о том, когда и как появились первые сельскохозяйственные общины и ритуальные центры.

Курган Мендик-Тепе, расположенный в регионе Шанлиурфа вблизи села Паямли. Памятник впервые обнаружил археолог Фатма Шахин, а сейчас курган исследуют под руководством профессора Дугласа Бейрда из Ливерпульского университета в сотрудничестве с Археологическим музеем Шанлиурфы и Британским институтом археологии, пишет Arkeonews.

По словам Бейрда, "находки свидетельствуют о том, что Мендик-Тепе принадлежит к самым началам неолита. Хотя он связан с Гебекли-Тепе и Карахантепе, его постройки имеют уникальные формы и могут даже предшествовать им". Это придает Мендик-Тепе центральную роль в проекте Таш Тепелер, который должен выяснить, как развивались ранние сельскохозяйственные общества.

Находки на месте раскопок свидетельствуют о зданиях разного размера и назначения. Археологи обнаружили небольшие сооружения, которые использовались для хранения или приготовления пищи, средние по размеру дома, служившие жильем, и более крупные каменные сооружения, которые, как считается, имели церемониальное или общественное назначение.

В отличие от Гебекли-Тепе и Карахантепе, известных своими характерными Т-образными столбами, Мендик-Тепе имеет вертикальные камни различных форм. Это свидетельствует об особой архитектурной идентичности и может представлять более ранний этап строительных традиций.

Схожесть находок с соседним Чакмак-Тепе указывает на вероятность того, что Мендик-Тепе может быть старше Гебекли-Тепе, которое часто считают "нулевой точкой истории".

Мендик-Тепе — один из более десятка доисторических курганов в регионе Шанлиурфа, которые вместе известны как Таш-Тепелер, или Каменные холмы. Вместе с такими памятниками, как Сайбурч и Чайоню-Тепеси, он дает представление о том, как ранние сообщества сочетали повседневную жизнь с ритуальными практиками.

Эти взаимосвязанные поселения демонстрируют развитие сельского хозяйства, социальной организации и церемониальных структур, предоставляя важное представление о культурных сетях, которые дали начало постоянным поселениям.

Раскопки Мендик-Тепе продолжаются, но уже сделанные открытия демонстрируют его важность для понимания неолитической революции — поворотного момента, когда человечество перешло от кочевых охотничьих групп к земледельческим обществам.

Эта трансформация, начавшаяся более 11 000 лет назад на юго-востоке Турции, заложила основу для самой цивилизации. Независимо от того, окажется ли Мендик-Тепе старше Гебекли-Тепе, это место, несомненно, играет важную роль в переосмыслении наших знаний о самых первых шагах человечества к оседлой жизни и сложной культуре.

