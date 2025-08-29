Удивили размерами и формой: археологи нашли более 150 степных курганов (фото)

В Западно-Казахстанской области археологи обнаружили более 150 курганов необычной формы. Эта находка, датируемая ранним железным веком, вызывает вопросы о том, кто создал эти сооружения и почему они отличаются от типичных захоронений Центральной Азии.

Исследователи отметили, что группа курганов может быть связана либо с сарматами — кочевыми племенами, известными своим присутствием в евразийской степи, — либо с цивилизацией, которая еще не идентифицирована, пишет Arkeonews.

Особое внимание привлек один объект: погребальная зона, окруженная рвом шириной почти 140 метров. Размер и сложность конструкции свидетельствуют о том, что она, вероятно, была предназначена для лица высокого ранга, что отличает ее от стандартных захоронений железного века.

Курганы выделяются не только своими размерами, но и разнообразием форм. В отличие от типичных для того периода круглых форм, археологи обнаружили прямоугольные, кольцевидные и даже двойные кольцевые конструкции. Такое разнообразие является редким в степной археологии и может указывать на символическое или ритуальное значение.

Эксперты отметили, что надлежащие раскопки не могут начаться, пока место не будет официально задокументировано, не будет выделено финансирование и не будет проведен официальный тендер на раскопки. После тщательного изучения эта территория может получить государственную защиту как культурный памятник Казахстана.

Жители давно считают курганы священными, а некоторые сообщают о непонятном свете над этой территорией или необычных событиях Фото: West Kazakhstan Region Inspectorate for the Protection of Monuments

Эта находка также повлияла на местные общины. Жители давно считают курганы священными, а некоторые сообщают о необъяснимом свете над этой территорией или необычных событиях, таких как заглохание автомобилей поблизости. Хотя археологи относятся к таким свидетельствам с осторожностью, они иллюстрируют, как древние памятники остаются укоренившимися в местном фольклоре и культурной памяти.

Находка является частью недавних археологических открытий по всему Казахстану. В Атырауской области специалисты обнаружили монеты Золотой Орды XIII века рядом с остатками древнего поселения. В Улытау археологи нашли захоронение сакского воина, что дало новые знания о кочевых традициях.

Эксперты считают, что благодаря систематическим раскопкам погребальный комплекс в Западном Казахстане может предоставить важную информацию о ранних обществах в регионе.

Независимо от того, связаны ли эти находки с сарматами или другой группой, они могут изменить представление о железном веке в Центральной Азии. Кроме академических исследований, этот памятник также может стать объектом культурного туризма, что позволит посетителям окунуться в историю степи.

