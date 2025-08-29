Удивили размерами и формой: археологи нашли более 150 степных курганов (фото)
В Западно-Казахстанской области археологи обнаружили более 150 курганов необычной формы. Эта находка, датируемая ранним железным веком, вызывает вопросы о том, кто создал эти сооружения и почему они отличаются от типичных захоронений Центральной Азии.
Исследователи отметили, что группа курганов может быть связана либо с сарматами — кочевыми племенами, известными своим присутствием в евразийской степи, — либо с цивилизацией, которая еще не идентифицирована, пишет Arkeonews.
Особое внимание привлек один объект: погребальная зона, окруженная рвом шириной почти 140 метров. Размер и сложность конструкции свидетельствуют о том, что она, вероятно, была предназначена для лица высокого ранга, что отличает ее от стандартных захоронений железного века.
Курганы выделяются не только своими размерами, но и разнообразием форм. В отличие от типичных для того периода круглых форм, археологи обнаружили прямоугольные, кольцевидные и даже двойные кольцевые конструкции. Такое разнообразие является редким в степной археологии и может указывать на символическое или ритуальное значение.
Эксперты отметили, что надлежащие раскопки не могут начаться, пока место не будет официально задокументировано, не будет выделено финансирование и не будет проведен официальный тендер на раскопки. После тщательного изучения эта территория может получить государственную защиту как культурный памятник Казахстана.
Эта находка также повлияла на местные общины. Жители давно считают курганы священными, а некоторые сообщают о необъяснимом свете над этой территорией или необычных событиях, таких как заглохание автомобилей поблизости. Хотя археологи относятся к таким свидетельствам с осторожностью, они иллюстрируют, как древние памятники остаются укоренившимися в местном фольклоре и культурной памяти.
Находка является частью недавних археологических открытий по всему Казахстану. В Атырауской области специалисты обнаружили монеты Золотой Орды XIII века рядом с остатками древнего поселения. В Улытау археологи нашли захоронение сакского воина, что дало новые знания о кочевых традициях.
Эксперты считают, что благодаря систематическим раскопкам погребальный комплекс в Западном Казахстане может предоставить важную информацию о ранних обществах в регионе.Важно
Независимо от того, связаны ли эти находки с сарматами или другой группой, они могут изменить представление о железном веке в Центральной Азии. Кроме академических исследований, этот памятник также может стать объектом культурного туризма, что позволит посетителям окунуться в историю степи.
