Такое случается раз в полвека: во Франции нашли древний собор и еще кое-что (фото)

Археологи обнаружили одно из важнейших христианских мест, открытых за последние десятилетия. Под крытым рынком города Ванс во время реконструкции рабочие обнаружили остатки собора V века и баптистерий, которые были скрыты под землей более 1500 лет.

Раскопки проводили команды из Регионального управления по делам культуры (DRAC) и археологической службы метрополии Ниццы. Среди находок был баптистерий, который до сих пор сохранил свою оригинальную форму, построенный в виде восьмиугольника снаружи и креста внутри, пишет Arkeonews.

Баптистерий был облицован бетоном из тиглей, римским бетоном, изготовленным из измельченных черепиц, и, в отличие от многих древних крещальных сооружений, сохранился без более поздних модификаций. Исследователи также обнаружили около 30 захоронений внутри нефа собора, с гробницами, построенными из римской черепицы.

Фото: F. Blanc Garidel, Nice Côte d’Azur Archaeology Service

Считается, что эти могилы принадлежат епископам, каноникам и членам духовенства, некоторые из которых датируются эпохой Каролингов.

Археолог Фабьен Блан-Гаридель отметил, что это место "подтверждает древность епископства Ванс и дает возможность понять эволюцию священного места в течение шести веков".

Эти открытия также проливают свет на развитие христианства на юге Франции. Город Ванс занимал стратегическое положение между Италией и Галлией, а епископы играли центральную роль в формировании местных общин и поддержании связей с влиятельными монастырями островов Лерин.

Под собором археологи нашли остатки римского жилья, что свидетельствует о том, как слои истории накладывались друг на друга. Оригинальный собор был в конце концов заменен в XI веке, а его неф даже был использован для литья колоколов для новой церкви.

Чтобы сохранить находки, муниципалитет планирует интегрировать сооружение в переделанный рынок, со стеклянным полом над баптистерием и защитными витринами над частями собора и захоронениями.

Эта находка считается настолько редкой, что эксперты сравнивают ее с событиями, которые случаются в Европе лишь раз в полвека. Интегрируя археологический памятник в современное коммерческое пространство, город гарантирует, что жители и посетители смогут прикоснуться к многовековой истории, продолжая свою повседневную жизнь.

