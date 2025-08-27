Мавзолей, достойный императора: во Франции археологи нашли древнюю усыпальницу

Археологи обнаружили гробницу римского периода, которая дает новое представление о местной архитектуре и культурных влияниях. Исследователи раскопали остатки круглого мавзолея, диаметром 15 метров и высотой 6 метров, датируемого примерно 50 годом н. э., временами правления императора Клавдия.

Сооружение обнаружили на территории Сен-Ромен-ан-Галь близ Лиона археологи под руководством Джулии Чиуччи. Расположенный вдоль реки Рона, памятник был хорошо виден для путешественников, которые въезжали в римскую колонию Вена, что свидетельствует о том высоком статусе усопшего, пишет Heritage Daily.

"Этот человек, видимо, принадлежал к аристократической элите, имел прочные политические связи и отношения с императорской властью", — пояснила Чиуччи.

Гробница, судя по всему, была построена по образцу знаменитого мавзолея Августа в Риме и, по мнению исследователей, является единственным сохранившимся образцом такого типа среди 18 курганных мавзолеев, известных во Франции.

Гробница Августа в Риме является одним из самых известных сооружений античности, построенной в 28 году до н. э. римским императором Октавианом Августом. Она имела форму круглого кургана, облицованного мрамором, с высокой кирпичной стеной и зелеными насаждениями наверху.

Диаметр комплекса достигал примерно 90 метров, а высота — более 40 метров, что делало его крупнейшим мавзолеем своего времени. Внутри были похоронены сам Август, члены его семьи и последующие императоры династии.

Гробница имела огромное символическое значение: она демонстрировала могущество династии и преемственность власти в империи. Архитектурные решения сочетали традиции этрусских курганов и греко-римские элементы, демонстрируя власть Августа. На протяжении веков мавзолей неоднократно перестраивался и использовался для различных целей: как крепость, театр и даже концертный зал в Новое время.

Дальнейшие исследования в этом же районе выявили новые детали о городской жизни. Вблизи Северных бань было обнаружено три лавки I и II веков н. э. Хотя они были частью более крупного коммерческого здания, впервые отмеченного в 1990-х годах, магазины сохранились благодаря пожару, который обуглил, но стабилизировал их деревянные элементы.

Два из этих зданий содержали чаны, что позволило идентифицировать их как мастерские для ремесленников, которые обрабатывали шерстяную одежду, в частности тоги. Третья лавка содержала печь, которая, по мнению археологов, могла использоваться для производства стекла или приготовления пищи.

Раскопки, проводившиеся открыто для посетителей и студентов, создали редкую возможность для общественности наблюдать за археологическими работами в режиме реального времени.

"Мы все мечтали присутствовать при таком открытии", — прокомментировала Мартин Публи, вице-президент Департамента культуры и туризма департамента Рона.

Такие находки не только демонстрируют развитость римских поселений в Галлии, но и обеспечивают прямую связь между местными общинами и монументальными традициями Римской империи.

