Мавзолей, гідний імператора: у Франції археологи знайшли древню усипальницю

Археологи виявили гробницю римського періоду, яка дає нове уявлення про місцеву архітектуру та культурні впливи. Дослідники розкопали залишки круглого мавзолею, діаметром 15 метрів і висотою 6 метрів, що датується приблизно 50 роком н. е., часами правління імператора Клавдія.

Споруду виявили на території Сен-Ромен-ан-Галь поблизу Ліона археологи під керівництвом Джулії Чіуччі. Розташований вздовж річки Рона, пам'ятник був добре видимий для мандрівників, які в'їжджали в римську колонію Відень, що свідчить про те високий статус покійного, пише Heritage Daily.

"Ця людина, мабуть, належала до аристократичної еліти, мала міцні політичні зв'язки та стосунки з імператорською владою", — пояснила Чіуччі.

Гробниця, судячи з усього, була збудована за зразком знаменитого мавзолею Августа в Римі і, на думку дослідників, є єдиним збереженим зразком такого типу серед 18 курганних мавзолеїв, відомих у Франції.

Гробниця Августа в Римі є однією з найвідоміших споруд античності, спорудженою у 28 році до н. е. римським імператором Октавіаном Августом. Вона мала форму круглого кургану, облицьованого мармуром, із високою цегляною стіною та зеленими насадженнями нагорі.

Діаметр комплексу сягав приблизно 90 метрів, а висота — понад 40 метрів, що робило його найбільшим мавзолеєм свого часу. Усередині були поховані сам Август, члени його родини та наступні імператори династії.

Гробниця мала величезне символічне значення: вона демонструвала могутність династії та спадкоємність влади в імперії. Архітектурні рішення поєднували традиції етруських курганів та греко-римські елементи, демонструючи владу Августа. Упродовж століть мавзолей неодноразово перебудовувався й використовувався для різних цілей: як фортеця, театр та навіть концертний зал у Новий час.

Подальші дослідження в цьому ж районі виявили нові деталі про міське життя. Поблизу Північних лазень було виявлено три крамниці I і II століть н. е. Хоча вони були частиною більшої комерційної будівлі, вперше відзначеної в 1990-х роках, крамниці збереглися завдяки пожежі, яка обвуглила, але стабілізувала їхні дерев'яні елементи.

Дві з цих будівель містили чани, що дозволило ідентифікувати їх як майстерні для ремісників, які обробляли вовняний одяг, зокрема тоги. Третя крамниця містила піч, яка, на думку археологів, могла використовуватися для виробництва скла або приготування їжі.

Розкопки, що проводилися відкрито для відвідувачів і студентів, створили рідкісну можливість для громадськості спостерігати за археологічними роботами в режимі реального часу.

"Ми всі мріяли бути присутніми при такому відкритті", — прокоментувала Мартін Публі, віцепрезидентка Департаменту культури і туризму департаменту Рона.

Такі знахідки не тільки демонструють розвиненість римських поселень у Галлії, але й забезпечують прямий зв'язок між місцевими громадами та монументальними традиціями Римської імперії.

