Одна з найдавніших у світі: у Туреччині знайшли вулицю, якій 10 тисяч років (фото)

Задовго до появи перших міст, жителі центральної Анатолії вже випробовували нові способи облаштування свого життєвого простору. Розкопки в турецькій провінції Караман виявили одну із найдавніших відомих вулиць неолітичної епохи, якій 9750 років.

Ця рання вулична споруда передує знаменитому поселенню Чатал-Гьоюк майже на 750 років і ставить під сумнів припущення про те, як ранні сільськогосподарські громади організовували свої оселі, пише Arkeonews.

На місці Канахсан 3 дослідники під керівництвом доцента Аднана Байсала з Анкарського університету виявили ретельно облаштований прохід між будинками. Ця знахідка свідчить про навмисне планування та спільний доступ, на відміну від щільно розташованих будинків у Чатал-Гьоюку, до яких можна було потрапити через дах.

Фото: DHA

Байсал пояснив: "Ці проміжки між будинками могли слугувати проходами, захисними коридорами для худоби або навіть ранніми формами вулиць. У будь-якому разі, така просторова організація в цей період є надзвичайно рідкісною".

Команда також відзначила, що вогнища розташовані інакше, ніж у Чатал-Гьоюк, що вказує на різноманітні культурні практики в неолітичній Анатолії.

Канхасан — це не одне поселення, а комплекс із трьох курганів, які свідчать про безперервну людську діяльність від докерамічного неоліту до бронзового та залізного віків.

Археологічні дані свідчать, що ця місцевість підтримувала покоління, які займалися раннім землеробством, будували постійні будинки та одомашнювали тварин. Серед знайдених кісток тварин є кістки турів, риб та водоплавних птахів, що вказує на болотисте середовище, багате на їжу. Поточний аналіз рослинних решток, як очікується, надасть додаткову інформацію про ранні методи землеробства.

Наявність вулиці в Канхасані 3 відсуває в часі початок містобудування. Вулиці вважаються ознакою соціальної складності, і їх поява майже 10 000 років тому свідчить про те, що ранні спільноти були більш інноваційними, ніж вважалося раніше.

Контраст із Чатал-Гьоюком доводить, що неолітичні суспільства в Анатолії не були однорідними; навпаки, вони розробляли різноманітні рішення для повсякденних викликів, таких як пересування, безпека та взаємодія.

Хоча Чатал-Гьоюк довгий час домінував у розповіді про неолітичну Анатолію, Канасан 3 зараз визнається місцем, що має не менш важливе значення. Він надає ранні докази просторового планування, безперервності поселення протягом тисячоліть та цінні дані про навколишнє середовище.

Подальші розкопки в рамках проєкту "Спадщина для майбутнього" Міністерства культури і туризму Туреччини допоможуть з'ясувати, чи були ці ранні вулиці суто функціональними, чи мали символічне значення.

Як зазначив Байсал, вивчення архітектури, артефактів та екофактів дозволяє дослідникам реконструювати повсякденне життя з вражаючою детальністю.

Канхасан 3 показує, що коріння планування громади, сільського господарства та організації поселень сягають набагато глибше в історію людства, ніж раніше вважалося, що робить його ключовим місцем для розуміння початків соціального життя майже 10 000 років тому.

