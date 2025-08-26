Артефакт з історією: в Німеччині виявили рідкісний кинджал бронзового віку (фото)

У центральній Німеччині виявили кинджал бронзового віку. 3500-річний артефакт знайшли поблизу села Гудерслебен в окрузі Нордгаузен, Тюрінгія, найімовірніше, після того, як сильний дощ розмив ґрунт.

Експерти зазначають, що артефакт не лише надзвичайно рідкісний, але й надає прямий зв'язок з ремеслами, ритуалами та повсякденним життям європейських суспільств бронзового віку, пише Arkeonews.

Регіональний археолог Даніель Шерф з Тюрінгського державного управління з охорони пам'яток та археології підтвердив рідкість такої знахідки.

"Такі предмети не трапляються щодня. Побачити так добре збережений кинджал бронзового віку — це щось справді особливе", — зазначив він.

Фото: MDR / Hauke Arnold, Thuringian State Office for Monument Preservation and Archaeology

Артефакт, ідентифікований як кинджал з пластинчастим хвостовиком, передали до реставраційної майстерні у Веймарі для консервації. Після дослідження знахідку виставлять в Музеї місцевої історії в Елріху, де відвідувачі зможуть побачити предмет, який востаннє використовувався понад три тисячоліття тому.

Кинджали з пластинчастим хвостовиком були характерним типом зброї бронзового віку (близько 2200–800 років до н. е.). Вони мали плоску рукоятку, прикріплену до ручок з дерева, кістки або рогу. Їх виробництво вимагало не тільки передових на той час технологій лиття бронзи, але й ретельного складання, щоб витримувати як бойове, так і церемоніальне використання.

Археологи вважають, що такі предмети мали соціальне та символічне значення, яке виходило за межі війни, часто відображаючи статус або ритуальні практики. Оскільки бронза була дуже цінною, така зброя могла належати лідеру, воїну або бути ритуальною жертвою.

Знайдений кинджал є не просто зброєю — це міст до історій, навичок і традицій людей, які жили тисячі років тому. Завдяки відповідальному висвітленню та професійному збереженню цей артефакт тепер залишиться частиною культурної спадщини Німеччини, яку майбутні покоління зможуть вивчати та цінувати.

