Артефакт с историей: в Германии обнаружили редкий кинжал бронзового века (фото)

В центральной Германии обнаружили кинжал бронзового века. 3500-летний артефакт нашли вблизи деревни Гудерслебен в округе Нордгаузен, Тюрингия, вероятнее всего, после того, как сильный дождь размыл почву.

Эксперты отмечают, что артефакт не только чрезвычайно редкий, но и предоставляет прямую связь с ремеслами, ритуалами и повседневной жизнью европейских обществ бронзового века, пишет Arkeonews.

Региональный археолог Даниэль Шерф из Тюрингского государственного управления по охране памятников и археологии подтвердил редкость такой находки.

"Такие предметы не попадаются каждый день. Увидеть так хорошо сохранившийся кинжал бронзового века — это что-то действительно особенное", — отметил он.

Фото: MDR / Hauke Arnold, Thuringian State Office for Monument Preservation and Archaeology

Артефакт, идентифицированный как кинжал с пластинчатым хвостовиком, передали в реставрационную мастерскую в Веймаре для консервации. После исследования находку выставят в Музее местной истории в Элрихе, где посетители смогут увидеть предмет, который в последний раз использовался более трех тысячелетий назад.

Кинжалы с пластинчатым хвостовиком были характерным типом оружия бронзового века (около 2200-800 лет до н. э.). Они имели плоскую рукоятку, прикрепленную к ручкам из дерева, кости или рога. Их производство требовало не только передовых на то время технологий литья бронзы, но и тщательной сборки, чтобы выдерживать как боевое, так и церемониальное использование.

Археологи считают, что такие предметы имели социальное и символическое значение, которое выходило за пределы войны, часто отражая статус или ритуальные практики. Поскольку бронза была очень ценной, такое оружие могло принадлежать лидеру, воину или быть ритуальной жертвой.

Найденный кинжал является не просто оружием — это мост к историям, навыкам и традициям людей, живших тысячи лет назад. Благодаря ответственному освещению и профессиональному сохранению этот артефакт теперь останется частью культурного наследия Германии, которое будущие поколения смогут изучать и ценить.

