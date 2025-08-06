Археологи раскопали мозаики времен Римской империи в древнем городе: что известно (фото)

В древнем городе Изник, Турция, археологи обнаружили сложные римские мозаики и захоронения. Открытие произошло во время раскопок в исторически богатом некрополе времен Римской империи на окраине города.

Related video

Команда археологов под руководством дирекции музея Изника обнаружила три могилы римской эпохи и хорошо сохранившийся мозаичный пол, который, как считается, принадлежал частной резиденции, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Доктор Айше Гюнгор, участница проекта, подтвердила, что качество и иконография произведения искусства, в частности изображение змей и человеческих фигур, свидетельствуют о том, что его заказчиком было лицо высокого ранга — возможно, римский военный офицер.

Археологи обнаружили сложные римские мозаики и захоронения Фото: IHA

"Художественное качество и иконографическое содержание мозаик, а также их расположение вблизи элитных гробниц указывают на резиденцию, связанную с высшими слоями римского провинциального общества", — отметила доктор Гюнгор. Символизм мозаик, в частности змеи, которые в римской культуре издавна ассоциировались с военной силой и защитой, подтверждает теорию, что вилла принадлежала известной личности.

Мозаичные полы, подобные недавно обнаруженной, распространены в богатых римских домах, где искусство служило как декоративным, так и политическим целям. Их сложность часто отражала власть и связи владельца.

В римской Малой Азии захоронения вблизи резиденций не были редкостью для элиты, подкрепляя социальную идентичность даже после смерти. Изник, известный в древности как Никея, был важным городским центром, существовавшим еще в IV веке до н. э.

Включенный в состав Римской империи в 74 году до н. э., он позже стал местом проведения исторического Первого Никейского собора в 325 году н. э. Длительная популярность города отражена в его обширных римских и византийских руинах, от укреплений до акведуков.

Впервые об этом месте стало известно в 2014 году во время строительных работ, но из-за споров относительно собственности работы были отложены на несколько лет. Раскопки возобновились в 2024 году, что привело к нынешним находкам. Сейчас специалисты из разных областей анализируют материалы, стремясь установить владельца виллы и углубить понимание жизни элиты в римской Анатолии.

Пока специалисты по охране памятников работают над документированием и сохранением места, местные власти изучают возможности включения его в более глобальные программы культурного туризма.

Важно

Раскопали императорское посвящение: археологи нашли кое-что необычное в древнем городе (фото)

"Это открытие не только улучшает наше понимание римского быта, но и подтверждает статус Изника как одного из важнейших древних городов Турции", — заявила доктор Гюнгор. Продолжение раскопок обещает расширить общественную и научную оценку глубоких исторических корней Изника.

Ранее Фокус писал, как пластуны обокрали польское государство. Участники Украинской военной организации (УВО) решили перехватить почтовую карету с государственными средствами.

А также мы рассказывали об уникальном захоронении времен древнего государства. Оно помогает понять, как Великий Хорасан взаимодействовал с основными цивилизациями второго тысячелетия до н. э.