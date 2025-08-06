Археологи розкопали мозаїки часів Римської імперії в стародавньому місті: що відомо (фото)

У стародавньому місті Ізнік, Туреччина, археологи виявили складні римські мозаїки та поховання. Відкриття відбулося під час розкопок в історично багатому некрополі часів Римської імперії на околиці міста.

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Команда археологів під керівництвом дирекції музею Ізніка виявила три могили римської епохи та добре збережену мозаїчну підлогу, яка, як вважається, належала приватній резиденції, пише Arkeonews.

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Докторка Айше Гюнгор, учасниця проєкту, підтвердила, що якість та іконографія твору мистецтва, зокрема зображення змій та людських фігур, свідчать про те, що його замовником була особа високого рангу — можливо, римський військовий офіцер.

Археологи виявили складні римські мозаїки та поховання Фото: IHA

"Художня якість та іконографічний зміст мозаїк, а також їхнє розташування поблизу елітних гробниць вказують на резиденцію, пов'язану з вищими верствами римського провінційного суспільства", — зазначила докторка Гюнгор. Символізм мозаїк, зокрема змії, які в римській культурі здавна асоціювалися з військовою силою та захистом, підтверджує теорію, що вілла належала відомій особі.

Мозаїчні підлоги, подібні до нещодавно виявленої, поширені в заможних римських будинках, де мистецтво слугувало як декоративним, так і політичним цілям. Їхня складність часто відображала владу та зв'язки власника.

У римській Малій Азії поховання поблизу резиденцій не були рідкістю для еліти, підкріплюючи соціальну ідентичність навіть після смерті. Ізнік, відомий в давнину як Нікея, був важливим міським центром, що існував ще в IV столітті до н. е.

Включений до складу Римської імперії в 74 році до н. е., він пізніше став місцем проведення історичного Першого Нікейського собору в 325 році н. е. Тривала популярність міста відображена в його розлогих римських і візантійських руїнах, від укріплень до акведуків.

Вперше про це місце стало відомо в 2014 році під час будівельних робіт, але через суперечки щодо власності роботи були відкладені на кілька років. Розкопки відновилися в 2024 році, що призвело до нинішніх знахідок. Зараз фахівці з різних галузей аналізують матеріали, прагнучи встановити власника вілли та поглибити розуміння життя еліти в римській Анатолії.

Поки фахівці з охорони пам'яток працюють над документуванням і збереженням місця, місцева влада вивчає можливості включення його в глобальніші програми культурного туризму.

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"Це відкриття не тільки покращує наше розуміння римського побуту, але й підтверджує статус Ізніка як одного з найважливіших стародавніх міст Туреччини", — заявила докторка Гюнгор. Продовження розкопок обіцяє розширити суспільну та наукову оцінку глибоких історичних коренів Ізніка.

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