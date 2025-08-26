Одна из древнейших в мире: в Турции нашли улицу, которой 10 тысяч лет (фото)

Задолго до появления первых городов, жители центральной Анатолии уже испытывали новые способы обустройства своего жизненного пространства. Раскопки в турецкой провинции Караман обнаружили одну из древнейших известных улиц неолитической эпохи, которой 9750 лет.

Related video

Это раннее уличное сооружение предшествует знаменитому поселению Чатал-Гьоюк почти на 750 лет и ставит под сомнение предположения о том, как ранние сельскохозяйственные общины организовывали свои жилища, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На месте Канахсан 3 исследователи под руководством доцента Аднана Байсала из Анкарского университета обнаружили тщательно обустроенный проход между домами. Эта находка свидетельствует о преднамеренном планировании и общем доступе, в отличие от плотно расположенных домов в Чатал-Гьоюке, в которые можно было попасть через крышу.

Фото: DHA

Байсал объяснил: "Эти промежутки между домами могли служить проходами, защитными коридорами для скота или даже ранними формами улиц. В любом случае, такая пространственная организация в этот период является чрезвычайно редкой".

Команда также отметила, что очаги расположены иначе, чем в Чатал-Гьоюк, что указывает на разнообразные культурные практики в неолитической Анатолии.

Канхасан — это не одно поселение, а комплекс из трех курганов, которые свидетельствуют о непрерывной человеческой деятельности от докерамического неолита до бронзового и железного веков.

Археологические данные показывают, что эта местность поддерживала поколения, которые занимались ранним земледелием, строили постоянные дома и одомашнивали животных. Среди найденных костей животных есть кости туров, рыб и водоплавающих птиц, что указывает на болотистую среду, богатую пищей. Текущий анализ растительных остатков, как ожидается, предоставит дополнительную информацию о ранних методах земледелия.

Наличие улицы в Канхасане 3 отодвигает во времени начало градостроительства. Улицы считаются признаком социальной сложности, и их появление почти 10 000 лет назад свидетельствует о том, что ранние сообщества были более инновационными, чем считалось ранее.

Контраст с Чатал-Гьоюком доказывает, что неолитические общества в Анатолии не были однородными; наоборот, они разрабатывали различные решения для повседневных вызовов, таких как передвижение, безопасность и взаимодействие.

Хотя Чатал-Гёюк долгое время доминировал в рассказе о неолитической Анатолии, Канасан 3 сейчас признается местом, имеющим не менее важное значение. Он предоставляет ранние доказательства пространственного планирования, непрерывности поселения в течение тысячелетий и ценные данные об окружающей среде.

Дальнейшие раскопки в рамках проекта "Наследие для будущего" Министерства культуры и туризма Турции помогут выяснить, были ли эти ранние улицы чисто функциональными или имели символическое значение.

Как отметил Байсал, изучение архитектуры, артефактов и экофактов позволяет исследователям реконструировать повседневную жизнь с поразительной детальностью.

Важно

Артефакт с историей: в Германии обнаружили редкий кинжал бронзового века (фото)

Канхасан 3 показывает, что корни планирования общины, сельского хозяйства и организации поселений уходят гораздо глубже в историю человечества, чем считалось ранее, что делает его ключевым местом для понимания начала социальной жизни почти 10 000 лет назад.

Напомним, ученые рассказали, где друиды могли проводить свои ритуалы. Некоторые считают, что таинственные структуры по всей Англии были местами, в которых проводили ритуалы друиды. Однако ученым до сих пор неизвестно, зачем их построили на самом деле.