Стоунхендж не из той когорты: где друиды могли проводить свои ритуалы (фото)

Некоторые считают, что таинственные структуры по всей Англии были местами, в которых проводили ритуалы друиды. Однако ученым до сих пор неизвестно, зачем их построили на самом деле.

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Когда вы слышите слово "гендж", сразу вспоминается Стоунхендж. Но есть один нюанс: Стоунхендж технически не является генджем. Термин "гендж" происходит из древнеанглийского языка и означает "висеть". Обычно, хенджи имеют подъездные пути, обеспечивающие доступ к их центру. Но они не являются оборонительными сооружениями; неглубокие рвы внутри возвышенных берегов свидетельствуют об обратном, пишет IFLScience.

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Определяющей характеристикой генджей являются земляные насыпи, а не то, что лежит в его основе. Это круглая или овальная площадка диаметром обычно не менее 20 метров, которая окружает земляной вал. Их часто путают с другими древними местами, такими как кладбища или римские станции. К тому же стоящие каменные круги тоже не всегда являются генджами.

Фото: Википедия

Древнейшие генджи появились около 3000 года до н. э. и развивались до раннего бронзового века. Однако, точное определение их происхождения остается неуловимым. Обычно такие сооружения находили на территории Великобритании. Однако, они также существовали в доисторическую эпоху на территории Германии (Холоринг, Гозекский круг) и других стран.

Хотя мифы связывают их с друидами, правда гораздо туманнее. Вероятно, эти сооружения могли быть сакральными, в них проводились ритуалы или обозначались священные места.

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От Эйвбери до галечного берега реки в Мейбурге, генджи демонстрируют разнообразные формы.

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