Неизвестная постройка доисторических времен: во Франции нашли странную структуру и десятки артефактов (фото)

Французские археологи обнаружили странное сооружение, которое состоит из трех круглых ограждений. Ученым неизвестно, зачем древние люди выстроили эту структуру, и пока исследователи не смогли подтвердить ни одной из теорий.

Related video

В Марлиене, Франция, археологи обнаружили доисторическое сооружение в форме подковы. Открытие произошло во время исследования Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP), пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки в Марлиене, вблизи Дижона, провели перед расширением гравийного карьера в долине Уш. На площади 60 000 квадратных метров археологи нашли доказательства человеческой деятельности, охватывающие период от неолита до раннего железного века.

Фото: Pauline Rostollan, Inrap

Одной из важнейших находок стал памятник, состоявший из трех круглых ограждений, одна из которых напоминала подкову. В центре находилась круглая площадка диаметром 11 метров.

К нему с северной стороны прилегала подковообразная изгородь длиной 8 метров, а с юга — открытая изгородь. Слой гравия, найденный в заполнении боковых ограждений, свидетельствует о наличии частокола.

Это сооружение не похоже ни на что ранее известное археологам, а его возраст и назначение остаются загадкой. Однако находки кремневых артефактов поблизости позволяют предположить, что оно может принадлежать к периоду неолита, который начался в Европе около 7000 лет до нашей эры. Сейчас проводится радиоуглеродный анализ, чтобы определить его точный возраст.

Браслет, найденный во время раскопок Фото: Luc Staniaszek, Inrap

На этом месте также нашли артефакты периода культуры колоколообразных бокалов, возрастом 4500 лет. Среди них — семь кремневых наконечников стрел, нарукавники лучника, кремневое огниво и кинжал из медного сплава.

Интересно, что на одной из нарукавных повязок обнаружили остатки оксида железа, соответствующего пириту, необходимому для разжигания огня. Хотя такие артефакты часто указывают на место захоронения, исследователи не смогли подтвердить эту теорию.

Другой важной находкой стало захоронение, датированное 1500-1300 годами до н. э., с пятью круглыми камерами, одна из которых запечатана. Самое большое захоронение содержало остатки погребального очага, а также керамические фрагменты и ожерелье из янтаря.

Важно

Жили еще в железном веке: археологи обнаружили галльское поселение во Франции (фото)

На расстоянии около 400 метров археологи обнаружили пепел шести кремаций железного века, некоторые из которых содержали ювелирные украшения, такие как кольца и браслеты.

Ранее Фокус писал о том, как именно исчезла перуанская культура Чавин. Проведя исследование останков 67 людей, ученые сделали жуткое открытие.

Также мы писали о найденной в Англии римской вилле. Во время раскопок археологи нашли многочисленные ритуалы, в частности такие, которые указывают на важность этого места.